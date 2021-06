Alexandra Bodi a fost bătută?! S-a filmat pe Tik Tok cu ochiul vânăt

Alexandra Bodi a fost bătută? Cum s-a afișat pe Tik Tok [Sursa foto: Captura Video] 11:02, iun 13, 2021 Autor: Clara Ionescu

Alexandra și Ionuț Bodi au ajuns cunoscuți în urma videolcipurilor pe care le-au postat pe Tik Tok. Supranumiți „Regii Tik Tok-ului”, cei doi s-au filmat în diferite ipostaze, în timp ce dansează pe manele sau gătesc. Ei au fost foarte vocali în ceea ce privește viața lor privată și au mediatizat fiecare ceartă de cuplu și despărțire.

În urmă cu câteva luni, Alexandra Bodi anunța că s-a despărțit de soțul ei și l-a blestemat.

Urmăritorii Alexandrei Bodi au rămas șocați, după ce s-a afișat cu ochiul vânăt și umflat. „Gospodina din Mureș” s-a filmat în timp ce cânta versurile unei piese. Ea nu a oferit mai multe detalii despre ce s-a întâmplat, însă le-a transmis internauților că acest lucru nu i s-a întâmplat pentru că și-a blestemat soțul.

„Asta nu mi s-a întâmplat pentru că am blestemat eu, eu am blestemat și am spus ce am spus acum 4 luni, să vă fie rușine dacă spuneți asta”, a declarat Alexandra Bodi.

Alexandra Bodi, acuzații la adresa soțului ei: „Nu recunoaște nimic...”

Alexandra Bodi i-a adus acuzații soțului ei, după ce s-au certat și au amenințat cu divorțul. „Regina Tik Tok-ului” a mărturisit că Ionuț Bodi a acuzat-o că nu are grijă de fetița lor, iar realitatea ar fi de fapt alta.

„Ionuț a avut niște bolțari și i-a vândut. Mumă-sa i-a crescut copilul, din pensia ei. Mergea la lucru, dar a fost cu niște fufe care i-au mâncat banii. De dimineață, de când deschide ochii, e numai pe TikTok.

A fost la lucru numai 2 luni de zile. I-am trimis eu bani. Opriți-vă! Că mi-a pus Ionuț oamenii în cap, a zis că nu i-am dat să mănânce la copilul ăla. Eu cred că am avut mai multă grijă de copilul lui, decât de copilul meu, dar el nu recunoaște nimic...” Citește mai multe AICI.

Alexandra și Ionuț Bodi [Sursa foto: Captura Video]