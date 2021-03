Alexandra Bodi, dezvăluiri șocante despre fostul ei partener de viață! Regina TikTok-ul nu îl iartă pe Ionuț Bodi: „Dacă nu era mama lui, era vai de el”

In articol:

Alexandra și Ionuț Bodi și-au spus „adio”. Deși au decis să meargă pe drumuri separate, regii TikTok-ului și-au adresat replici dure prin intermediul unor filmulețe făcute în mediul online. Ionuț Bodi le-a dezvăluit internauților că gospodina din Mureș este o persoană alcoolică. De fiecare dată când este sub influența băuturilor alcoolice devine agresivă verbal. Pentru că a fost taxată de fostul ei partener de viață, Alexandra Bodi a decis să-i dea o replică acidă. Într-un video postat pe platforma de TikTok, gospodina din Mureș a mărturisit că Ionuț Bodi este întreținut de mama sa.

„Ionuț a avut niște bolțari și i-a vândut. Mumă-sa i-a crescut copilul, din pensia ei. Mergea la lucru dar a fost cu niște fufe care i-au mâncat banii. De dimineață, de când deschide ochii, e numai pe TikTok. A fost la lucru numai 2 luni de zile. I-am trimis eu bani. Opriți-vă! Că mi-a pus Ionuț oamenii în cap, a zis că nu i-am dat să mănânce la copilul ăla. Eu cred că am avut mai multă grijă de copilul lui, decât de copilul meu, dar el nu recunoaște nimic.

Este un mincinos, se scoate. De ce nu recunoaște că el a greșit cel mai mult? Caută toate motivele. Ionuț, de ce nu recunoști treburile astea? Să-ți fie rușine, că mi-ai pus oamenii în cap. Dar cu victimizarea asta nu o să pleci departe, fratele meu. Mi-ai făcut tu mie atâta rău. Dacă nu ar fi săraca mamă-sa, ar fi vai și amar de pielea lui. L-am lăsat 2 zile, plus cât am stat în spital cu fata, el deja a postat că nu mai e cu mine. Ce vină am avut eu? Nu am știut nimic, m-a blocat peste tot”, a spus Alexandra Bodi.

Alexandra Bodi le-a recunoscut internauților că a fost și la cerșit

În condițiile în care traiul ei este unul precar, Alexandra Bodi a recunoscut că a fost nevoită să meargă și la cerșit pentru a face bani pentru copilul ei. „ Nu am avut lemne, copilul meu a fost și bolnav, du-te și chinuie-te, mergi cu ea în spital, am cerșit bani de lapte, mâncam o felie de pâine pe zi și tot nu mi-am lăsat copilul. Eu am un copil bolnav și tot nu mă plâng. Există un Dumnezeu în cer, dacă mă va asculta și Cel de Sus pe mine.”