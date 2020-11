Alexandra Bodi, transformare uluitoare! Regina TikTok-ului s-a machiat și a postat primele imagini pe conturile de socializare

Alexandra Bodi și Ionuț Bodi [Sursa foto: Facebook]

Alexandra Bodi a devenit foarte cunoscută pe rețelele de socializare în ultima perioadă. Femeia se filmează alături de iubitul ei în diferite ipostaze, atunci când gătește, când dansează, când se joacă cu fetița ei, însă cu machiaj pe față nu s-a filmat niciodată! Ei bine, uite că a venit și momentul în care Regina TikTok-ului a surprins pe toată lumea!

Alexandra Bodi, de nerecunoscut pe TikTok

Alexandra și Ionuț Bodi fac spectacol pe contul lor de TikTok, acolo unde postează diferite momente din viața lor. De la cum își pregătesc mâncarea, la cum se distrează și la cum reușesc să fie o familie unită, cei doi soți reușesc să atragă sute persoane zilnic pe contul lor. În urmă cu ceva timp, Alexandra declara faptul că a început să posteze pentru că voia doar să se distreze.

„Ne uitam pe Facebook. Am văzut aplicația de TikTok și am zis să facem și noi glume. Când am descărcat-o am început să facem filmulețe de plăcere, nu să câștigăm bani. Primul filmuleț a fost cu dans. (...) Nu am făcut niciun ban din TikTok”, a spus Alexandra Bodi, în urmă cu ceva timp.

Alexandra Bodi machiată[Sursa foto: Facebook]

Totuși, la ultima apariție nu se aștepta nimeni! Alexandra s-a machiat și dintr-o gospodină desăvârșită s-a transformat într-o femeie stilată. Puțini dintre fanii ei au reușit să o recunoască pe tânără. Nici soțul ei nu s-a lăsat mai prejos, pentru că se poate observa faptul că și acesta și-a făcut freza și s-a îmbrăcat cu o cămașă neagră, simplă.