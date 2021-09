Alexandra, câștigătoarea sezonului 3 Puterea dragostei, a dat anunțul cel mare: „Sunt pregătită să mă căsătoresc!”

In articol:

Așteptarea a luat sfârșit, iar câștigătorii celui de-al treilea sezon Puterea dragostei au fost anunțați. Alexandra și Cristian Marinescu sunt marii câștigători și au plecat acasă cu suma de 10.000 de euro, cât și cu trofeul Puterea dragostei. În Marea Finală, Alexandra s-a ținut de cuvânt și a venit îmbrăcată într-o rochie albă.

Ea a atras mai multe priviri, iar întrebările cu privire la o posibilă nuntă cu iubitul ei, Codruț, nu au întârziat să apară. Cristina Mihaela-Doorobanțu, prezentatoarea Puterea dragostei, a dat-o de gol pe blondină, care a dezvăluit că își dorește să se căsătorească.

Cristina Mihaela: „Tu ai venit încă din prima zi a competiției cu rochia de mireasă la tine”

Alexandra: „Eu v-am spus și uitati-mă îmbrăcată în finală cu rochia de mireasă!”.

Codruț: „Cu rochia de mireasă am decis să nu ne grăbim, pentru că avem tot timpul din lume. Eu sunt un ginere mai modern”

Cristina Mihaela, spre Codruț: „S știi că m-ai dezamăgit! Alexandra mi-a zis: Eu sunt pregătită să mă căsătoresc! A rezolvat și cu buletinul. Ți-e teamă de căsătorie”.

Alexandra și Codruț de la Puterea dragostei [Sursa foto: Instagram]

Alexandra și Marinescu, ceartă în direct: „Trebuia să renunți!”

Imediat după încheierea Marii Finale, Alexandra și Cristian Marinescu au oferit primul interviu împreună, în calitate de câștigători. Cei doi au venit în platoul WOWbiz, unde a început un schimb de replici acide. Blondina a dezvăluit că minciunile pe care Cristian Marinescu le-a spus de-a lungul sezonului trei urmează să ajungă la suprafață în curând.

„Adevărul o să iasă la iveală în curând. Îi cunosc fiecare minciună. Uitati-vă puțin la diferență față de cum a intrat în casă. Eu am petrecut timp afară și cu el, în Dominicană. Nu am cum să stau lângă niște persoane pe care eu nu le consider reale. Când sunt în preajma lui, eu am o stare proastă. Înainte de filmare nici nu a spus bună”, a dezvăluit Alexandra. Citește mai multe AICI.