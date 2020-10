Alexandra de la Puterea Dragostei, furioasa pe vloggerul care a spus ca a facut dragoste cu ea [Sursa foto: Instagram]

Vloggerul Denis Petcu a dezvăluit in urma cu cateva zile ca a facut dragoste cu Alexandra de la Puterea Dragostei intr-o camera de hotel. El a povestit cum s-au derulat faptele.

”... după ce a venit, am dat-o în glumă, ne-am pupat, am mai stat puțin în mașină și după, îmi zice ea: ”nu vrei să mergem să dormim împreună la hotel?” Vă dau cuvântul meu că eu aveam o altă imagine despre ea, nu mă gândeam că poate să fie așa de ”aruncătoare”. Zic: ”hai, mă, să mergem la hotel”. Am ajuns la hotel, am stat vreo oră, două, am băut și un pahar de vin. Eu nu beau alcool dar am fost nevoit, ”sanchi”, de împrejurări să ne lăsăm”duși de val”, cum ar veni, a doua zi, noi să ”regretăm” că noi ne stricăm prietenia. Și atunci m-am culcat cu ea!”, a povestit Denis Petcu pe vlogul lui.

Alexandra si Denis Petcu au filmat impreuna inainte ca ea sa ajunga la Puterea dragostei

Dezvăluirea lui Denis Petcu a ajuns și în casa Puterea Dragostei, acolo unde băieții au acuzat-o imediat pe Alexandra ca are un iubit in tara.

Furioasă, Alexandra l-a acuzat de minciuna pe Denis Petcu si a arătat toate mesajele dintre ea si vloggerul pe care îl acuză că vrea să-și facă publicitate pe seama celebrității ei.

”Eu nu am avut niciodata o relatie cu acel individ. El vrea sa se ridice pe spatele meu. Noi nu am fost niciodata singuri, de fiecare dată cand ne-am întalnit a fost si Adriana de faţă. Ne-am întâlnit doar ca să facem vloguri împreună, nu am ieşit la plimbare, să vorbim de-ale noastre. Eu nu m-am întâlnit la hotel cu el. De altfel, eu nu beau vin niciodată”, a spus Alexandra.

Alexandra de la Puterea Dragostei a arătat toate mesajele dintre ea și vloggerul Denis Petcu

Concurenta de la Puterea Dragostei a arătat şi mesajele pe care i le-a trimis lui Denis Petcu. Ultima dată a fost atunci când i-a transmis acestuia să nu-i mai pronunţe numele în vlogurile lui.

”Ultima data cand am vorbit cu el, a fost prin mesaje, in care i-am spus sa nu mai vorbeasca despe mine in vlogurile lui. Poate sa facă despre Puterea Dragostei cât vrea, dar sa nu vorbeasca despre mine, pentru ca el asta vrea - sa se ridice prin mine. Minte foarte mult, iar eu am dovezile că nu a fost nimic între noi. O să public conversatia mea cu el încă de când ne-am cunoscut ca să vedeti exact ce discutam și cand am vorbit ultima dată.

Eu niciodata nu o sa ma uit la el, nu as putea sa am o relatie cu el, nu mă atrage. Cred ca a fost pus de cineva, eu nu o să-l denigrez, o să vă arăt doar dovezile. Înainte de a spune toate aceste minciuni, trebuia să se gândească la faptul că eu am dovezile”, a spus nervoasa Alexandra de la Puterea Dragostei.