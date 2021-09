Alexandra de la Puterea Dragostei a renunțat la inelul de logodnă primit de la Codruț. Câștigătoarea sezonului trei, dezvăluiri incendiare despre despărțire: ”El a ales lucrul ăsta, el mi-a dat block...”

In articol:

Alexandra și Codruț de la Puterea Dragostei au trăit o frumoasă poveste de dragoste în timpul competiției, în urma căreia a rezultat și o cerere în căsătorie înainte de Marea Finală a sezonului trei. Toate lucrurile păreau bune și frumoase între cei doi amorezi, însă relația lor avea să se încheie după finalul competiției.

Citeste si: Alexandra de la Puterea dragostei, primele declarații despre despărțirea de Codruț: "Nu mai vorbim..."

Codruț a fost cel care a ales să se despartă de Alexandra, deși de curând îi jura iubire veșnică. După separare, Alexandra a decis să vorbească cu susținătorii ei, cei care au votat-o și au făcut-o câștigătoarea sezonului trei a competiției fenomen de la Kanal D. Tânăra mămică a făcut dezvăluiri incendiare, pe pagina ei de Instagram, acolo unde a povestit că fostul concurent de la Puterea Dragostei, Codruț, a fost cel care a ales să pună punct relației, să o blocheze pe rețelele de socializare și să-i spună adio pentru totdeauna. Alexandra a mărturisit că ea nu are cum să-l mai caute pe Codruț, ținând cont că acesta nu mai vorbește deloc cu ea.

Citeste si: Ana, soția lui Petrică Cercel, mesaj plin de durere în ziua înmormântării. Ce i-a transmis- bzi.ro

Alexandra de la Puterea Dragostei[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Prima reacție a lui Codruț de la Puterea dragostei după despărțirea de Alexandra: "Nu vei fi niciodată suficient pentru cineva..."

”Sincer, nu știu, Lăsăm timpul să decidă”/ ”Lucrurile nu le pot uita, pot doar trece peste. De uitat, n-ai cum să uiți. Ne-am despărțit”/ ”Nu, nu mai port inelul”/ ”Nu eu m-am despărțit de Codruț, el s-a despărțit de mine”. ”Nu sunt orgolioasă absolut deloc, doar că eu nu am de ce să-i scriu unei persoane care nu vrea să vorbească cu mine. El a ales lucrul ăsta, el mi-a dat block, el m-a scos, deci nu”/ ”La această întrebare doar el este în măsură să răspundă, eu nu am cum să răspund și nu mai contează ce cred eu”/ ”Nu eu am fost cea care a pus punct relației și nu eu am ales acest lucru. El l-a ales, deci nu cred că ar trebui să fac eu acest pas”, au fost doar câteva detalii oferite de Alexandra, pe Instagram.

Alexandra de la Puterea Dragostei si Codrut[Sursa foto: Instagram]

Codruț, mesaj subtil după despărțirea de Alexandra de la Puterea Dragostei

Imediat după ce apăruseră primele zvonuri legate de despărțirea dintre cei doi foști concurenți de la Puterea Dragostei sezonul trei, Codruț a postat un mesaj subtil, pe contul lui de Instagram.

"Sincer...Nu vei fi niciodată suficient pentru cineva care nu poate lua suficient de la tine. Amintește-ți asta!", este mesajul postat de Codruț pe pagina sa de Instagram.