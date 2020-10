Scandalul dintre Alexandra de la Puterea Dragostei și vloggerul Denis Petcu a escaladat iar acesta a anunțat că o cheamă la tribunal. Culmea e că tocmai Petcu a fost cel care a aprins conflictul în spațiul public.

Denis Petcu susține că a făcut amor cu Alexandra, la hotel

In articol:

Totul a început de la unele dezvăluiri făcute de Denis Petcu despre o presupusă relație pe care acesta ar fi avut-o cu Alexandra de la Puterea Dragostei. Petcu a povestit într-un vlog că s-a culcat cu Alexandra în camera unui hotel din București și a explicat că a făcut aceast dezvăluire după ce tânăra i-a întors spatele și i-a transmis să nu-i mai rostească numele niciodată.

În replică, Alexandra a declarat că Denis fabulează și că n-a avut niciodată o relație cu acesta, cu excepția unor vloguri filmate împreună. În sprijinul afirmațiilor ei, Alexandra a postat toate connversațiile pe care cei doi le-au avut prin Facebook Messenger și care arătau că Denis a fost mai degrabă cel care a tot încercat s-o curteze pe concurenta de la Puterea Dragostei.

La o săptămână după acea filmare, Denis a anunțat că o va da în judecată pe Alexandra pentru că nu i-a cerut acordul pentru publicarea conversației lor private.

Denis Petcu: ”Eu nu mi-am dat acordul să posteze acea conversație”

”De mâine vreau să înaintez toate demersurile pentru a o da în judecată pe Alexandra. Nu o dau în judecată pentru că a vorbit urât despre mine într-o emisiune televizată, iar eu sunt persoană publică, eu merg la evenimente, cânt și mi-a afectat imaginea...

Ea, în urmă cu o săptămână, a postat un videoclip de 26 de minute în care a postat conversaia privată dintre noi doi. Indiferent de ceea ce scrie acolo, indiferent de ce nu scrie acolo, atâta timp cât există poza mea, numele meu, conversația privată dintre mine și ea, pentru că eu nu mi-am dat acordul ca ea să posteze acea conversație la ea pe Youtube, nu vreau să-i fac rău, dar vreau să urmez căile legale.

Dacă ea a considerat că este bine să facă lucrul ăsta... nu am sunat-o, nu i-am dat nici un mesaj, nu i-am spus absolut nimic, nu am făcut nici un vlog în legătură cu treaba asta, dar așa mi se pare corect și normal. Atunci când faci rău oamenilor din jurul tău, mai mult, oamenilor care au fost lâng tine și te-au ajutat, mi se pare normal ca tu sau alții să plătească la rândul lor. Dacă mă suna și îmi spunea – Denis, uite, în urma spuselor tale, ceea ce ai spus, că noi am avut o relațție, eu vreau să fac chestia asta, ești de acord să postez conversația dintre noi doi? Și eu spuneam: da sau nu, asta era în funcție de cum voiam eu.

Pentru că sunt foarte multe dovezi, dacă ea este de acord ca eu să public ce am eu, nu ceea ce a făcut ea până acum, eu le voi publica, dar doar cu acordul ei”, a spus Denis Petcu.

Vloggerul spune că are dovezi că nu minte

Vloggerul a anunțat că în perioada următoare va scoate la iveală mai multe dovezi care să ateste că el și Alexandra au avut o relație. El a spus că a intrat în posesia unor filmări de la camerele de supraveghere de la hotelul la care cei doi au mers pentru o partidă de amor și că o va prezenta curând.