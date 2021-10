Alexandra de la Puterea dragostei încă poartă inelul de la Codruț! Adevărul despre despărțire: „S-a dus în club cu...”

In articol:

Alexandra și Codruț de la Puterea dragostei s-au despărțit la scurt timp după încheierea sezonului trei. Blondina a mărturisit că el a fost cel care i-a dat papucii. Fanii se așteptau ca cei doi să stabilească nunta cât mai curând, după ce Codruț a cerut-o pe Alexandra la Puterea dragostei.

Câștigătoarea sezonului 3 Puterea dragostei s-a afișat recent cu un alt bărbat, pe pagina ei de Instagram. Cu toate acestea, tânăra nu confirmă că este într-o relație. Într-un live organizat recent pe pagina ei de Instagram, Alexandra le-a răspuns fanilor la mai multe întrebări.

„În curând veți afla dacă sunt împreună cu el sau nu. Trebuie să mai aveți puțină răbdare”, a declarat fosta concurentă de la Puterea dragostei.

Alexandra de la PUterea dragostei a mai dat detalii despre despărțirea de Codruț. Blondina a fost asaltată cu întrebări legate de fostul ei iubit, despre care a mărturisit că încă nu l-a uitat. „Nu cred că se poate uita o persoană atât de repede, nu credeți?”, a dezvăluit Alexandra. Mai mult decât atât, când a fost întrebată de inelul primit de la Codruț, fosta concurentă a arătat că îl poartă în continuare pe deget: „Uitați inelul! Încă este pe deget”.

Tânăra le-a transmis fanilor ei că nu mai vrea să primească întrebări legate de fostul ei iubit.

Între ei nu mai există șanse de împăcare.

„Vreau să încetăm cu subiectul ăsta legat de Codruț. Nu mai este cazul. Nu mai vreau să vorbesc, nu mai suntem împreună, relația noastră s-a terminat acum o lună. Nu mai are rost să mai discut despre niște persoane care nu mai fac parte din viața mea. Nu mai există nicio cale de întoarcere”, a mai spus Alexandra.

Alexandra le-a arătat fanilor inelul de la Codruț [Sursa foto: Instagram]

Ce a făcut Codruț la scurt timp după despărțirea de Alexandra

Alexandra de la Puterea dragostei a răbufnit atunci când a fost acuzată că l-a trădat pe Codruț. Ea a dezvăluit că, la doar câteva ore după ce s-au despărțit, fostul ei iubit i-a dat mesaje unei fete și au ieșit împreună în club.

„Nu am ieșit să mă distrez! Am ieșit pentru că am treabă! Eu cred că ar trebui să îți vezi de treaba ta. Eu de când am venit în România și de când s-a terminat Puterea dragostei am ieșit o singură dată în club și asta a fost cu Codruț. Nu am mai ieșit de atunci, mi-am văzut de treaba mea(...) Dacă eu mă pozez cu un băiat spuneți că mi-am făcut relație, că l-am trădat pe Codruț. Lumea vorbește mult. Că el s-a dus în club cu alta la câteva ore după ce ne-am despărțit, asta nu mai vedeti ”, a mai spus câștigătoarea sezonului 3.