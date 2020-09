In articol:

Alexandra este cea mai controversată concurentă de la Puterea Dragostei sezonul trei. Pe lângă faptul că a ieșit în evidență pentru certurile pe care le are în cază, internauții, dar și concurenții au mai obsevat un lucru: nu vorbește despre fetița ei pe care o are acasă.

Concurenții au luat-o la rost pe Alexandra că nu vorbește despre fetița ei și nici nu pare a fi genul de mamă caldă, motiv pentru acre Nicos a decis să o atace pe această cale.

„Nicos o atacă în continuare pe Alexandra. Nicos se răzbună pe Alxandra pentru tot ce a pățit el în viața lui cu maică-sa. Nicos o vede ca pe un exemplu negativ prin faptul că Alexandra nu este alături de copilul ei. A intrat în live o persoană care o cunoaște personal pe Alexandra și a zis că ea își vizitează copilul de trei patru ori pe an. Nu stă mai mult. Și Nicos a spus că o să cheme protecția copilului”, au spus vloggerițele Reea și Tina.

Astfel, în cadrul emisiunii de astzăi s-a deschis din nou acest subiect și băieții i-au reproșat Alexandrei că atunci când a fost acasă a postat fotogrfii cu fiica ei tocmai pentru a arăta că se interesează de copil.

Alexandra de la Puterea Dragostei, luată la rost de Cristian pentru pozele postate cu fiica sa după cearta cu Nicos

Cristian: Cum ai simțit tu așa, după ce te-ai dus acasă să postezi poza?

Alexandra: Cristian, vezi că eu am poze cu fata mea de când era în burtă. Eu am postat acea poză pentru că nu mai văzusem fata de mult timp. Ieșisem cu ea în parc. Eram mândră că eram cu ea în parc. Eu nu am făcut asta pentru că a zis Nicos.

