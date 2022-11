Alexandra este de nerecunoscut după ce și-a operat nasul! "Nu puteam să respir" Fosta lui Codruț și-a schimbat total înfățișarea | EXCLUSIV

In articol:

Alexandra Cărare pare cu totul o altă persoană după operația de rinoplastie făcută în urmă cu două săptămâni. Prezentă în emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, tânăra a vorbit, în premieră, despre intervențiile chirurgicale prin care a trecut.

Alexandra și-a făcut operația la nas din motive de sănătate

Alexandra a spus că operația a durat câteva ore, iar imediat ce s-a trezit din anestezie, nu a mai putut să deschidă ochii. Alexandra a dezvăluit că, timp de două zile, avea fața umflată, nu vedea nimic și sângera abundent. Din fericire, și-a revenit rapid, și, acum, nu mai are nici măcar o problemă, din contra, îi este profund recunoscătoare medicului pentru noua ei înfățișare.

Alexandra, câștigătoarea celebrului show matrimonial de pe KanalD, arată total schimbată, după ce și-a făcut rinoplastie și mărirea sânilor. Codruț sigur nu o mai recunoaște dacă o vede pe stradă. Blondina a venit în platoul WOWbiz și a povestit totul despre problemele de sănătate pe care le-a avut și cât a durat operația la nas.

"În niciun caz nu a fost un moft pentru mine. Operația la nas chiar a trebuit să o fac, pentru că aveam deviație de sept, partea dreaptă a nării era ruptă și era lipită aproape de mijlocul nasului, care era rupt și nu puteam să respir efectiv pe nara dreaptă. Chiar a trebuit să îmi operez nasul. Am stat vreo patru ore jumate doar la să îmi opereze nasul. Acum nu se mai vede nimic. Mi-a trecut destul de repede. Eram desfigurată total la față, nu mă mai recunoșteam, două zile nu am putut să văd, trei zile nu am putut să respir. A durat cam o săptămână și jumătate și mi-am revenit complet. Mi-am revenit mai repede decât Adriana. Și ea s-a operat la nas și la sâni.", a declarat Alexandra.

Alexandra, mesaj pentru Codruț, după ce a auzit că are iubită

Acum ceva timp, Codruț ne-a făcut o vizită în platou, unde a povestit, printre altele și despre noua lui iubită, alături de care este foarte fericit. Alexandra nu a ratat ocazia și i-a transmis un mesaj fostului ei iubit.

"Nu m-am mai întâlnit cu Codruț, nu am vrut. Tot ce vreau să spun este că e un subiect închis pentru mine, îi doresc să fie fericit alături de fata respectivă sau dacă nu, alături de cine vrea el. Eu nu l-am urât, nu îl urăsc, dar nici nu îl mai iubesc, nu mai am nicio treabă. Doar atât pot să îi spun, că îi doresc tot binele din lume și să fie fericit. Nu am de ce să țin ură, mânie. Au fost momentele pe care le-am trăit împreună, au fost frumoase, au fost și momente urâte, certuri, dar având în vedere că eu am principiile mele de viață și eu sunt persoana care mi-am pus un țel unde vreau să ajung, iar el nefiind atât de matur, oarecum nu am putut să ne înțelegem și să mergem pe același drum.", a mărturisit Alexandra, la Online Story.

