Alexandra Malter l-a lăsat pe Smiley cu gura căscată la Românii au Talent, sezonul 11! Pavel Bartoș: ”Avem medic? Cred că tensiunea e ridicată”

Alexandra Malter l-a lăsat pe Smiley cu gura căscată la Românii au Talent, sezonul 11! Vedeta de la circ a impresionat jurații cu numărul său de hula hoop.

Alexandra Malter l-a lăsat pe Smiley cu gura căscată la Românii au Talent, sezonul 11!

Alexandra Malter a venit la Românii au Talent, sezonul 11, cu un număr de Hula-Hoop, care l-a lăsat cu gura căscată pe juratul, Smiley, dar și pe ceilalți jurați ai emisiunii.

”Sunt Alexandra Malter, am 23 de ani și vin din Belgia. Sunt artist Hula-Hoop. M-am născut și am crescut într-o familie de circari. Am încercat multe altele înainte, la circ, dar niciodată nu găseam ceva să îmi placă. Într-o zi am încercat Hula-Hoop și m-am îndrăgostit. Tatăl meu a fost clovn, dar când aveam doi ani, tata a murit de cancer, iar mama a părăsit lumea circului și a început o nouă viață. Dar eu am mers în fiecare weekend la bunici și la circ, iar asta m-a făcut să continui și să ajung un artist de circ”, a spus Alexandra Malter, înainte de a urca pe

scenă.

Alexandra Malter l-a lăsat pe Smiley cu gura căscată la Românii au Talent, sezonul 11! [Sursa foto: Captură YouTube]

Alexandra Malter a primit patru de ”DA” la Românii au Talent 2011

Cei patru jurații de la Românii au Talent, Andra, Smiley, Alexandra Dinu și Florin Călinescu, s-au ridicat în picioare ca să o aplaude pe frumoasa belgiancă.

Jurații au trimis-o pe Alexandra în etapa următoare cu patru de ”DA”.

”Noi avem o vorbă, care în cazul tău e la fix. Ești dusă cu cercul. Pe de altă parte, sigur că erau vremuri în care mi-ar fi plăcut să fiu în cercul tău de prieteni. La ora asta, cam atât am voie să spun”, a glumit Florin Călinescu.

Jurații s-au întrecut în complimente la adresa tinerei concurente, care i-a lăsat cu gurile căscate în timpul numărului său.

”Mi-am dat seama cât de prinsă eram de momentul ei, în momentul în care Pavel a ieșit afară și mi-a zis ”Închide gura”, că eram toată așa căscată. E frumos ceea ce faci și ești frumoasă tu!”, a adăugat Andra.

”A fost un număr minunat, ai reușit să faci spectacol, nu reușeam să îmi iau ochii de la tine, am fost hipnotizată. Mi-ar fi plăcut să dureze mai mult, așa de mult mi-a plăcut”, a spus Alexandra Dinu.

Pavel Bartoș, puseu de tensiune, după numărul Alexandrei Malter[Sursa foto: Captură YouTube]

”Avem medic? Cred că tensiunea e ridicată”, a exclamat Pavel Bartoș după numărul impresionant al artistei de circ, care arăta senzațional, îmbrăcată într-un outfit roșu.

Totodată și colegul lui Pavel Bartoș, Smiley, care acum îi ține locul lui Andi Moisescu, în scaunul de jurat, a fost impresionat de frumoasa artistă venită din Belgia.

”Am văzut un număr perfect, dar am văzut și niște lucruri în plus pe care nu le-am mai văzut niciodată. Felicitări! Aș vrea să dau cuvântul posesorului de fapt și de drept al locului acestuia, Andi Moisescu, care te-a văzut și vrea să ne spună și el părerea despre tine”, a spus Smiley.

Andi Moisescu a luat cuvântul și a mărturisit că și-a surprins colegul cum se uita la frumoasa artistă în timpul numărului prezentat la Românii au Talent, sezonul 11.

”Aici eu am văzut și niște ani de muncă și niște ani de circ, altfel nu îmi explic de ce la un moment dat l-am văzut, l-am surprins pe Smiley cu ochii beliți, așa. El ceva, ceva a văzut sunt sigur. Mai multe decât am reușit să văd eu, dar asta doar din pricina faptului că eu văd prin intermediul unui ecran și nu direct așa la distanță de câțiva metri, așa cum a văzut el”, a conchis Andi Moisescu.