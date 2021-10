Alexandra s-a cununat civil cu Sebastian Chitoșcă, după ce a pierdut o sarcină, iar acum își dorește să devină mămică, după ce divorțează de el: ”Cu siguranță”

In articol:

Alexandra și Sebastian Chitoșcă s-au despărțit definitiv și după cum spunea fostul faimos de la Survivor, cei doi urmează să divorțeze. Au existat certuri, neînțelegeri, peste care au putut trece, însă după întoarcerea sportivului de la Survivor România 2021, pare că ceva s-a schimbat.

Citeste si: Alexandra, soția lui Sebastian Chitoșcă, a dezvăluit cum face față despărțirii, după ce a anunțat divorțul de fostul concurent de la Survivor: "Încerc să..."

Fostul fotbalist de la FCSB și Alexandra s-au cununat civil, după ce au îndurat multe lucruri. Tânăra a rămas însărcinată, însă din nefericire a pierdut sarcina. Iubirea dintre ei a fost prea mare, iar Sebastian și Alexandra s-au căsătorit civil.

Citeste si: "Are cancer!" Laurențiu Reghecampf rupe tăcerea! Din cauza asta nu vrut să intervină până acum în scandalul divorțului!- bzi.ro

Citeste si: Alexandra, soția lui Sebastian Chitoșcă, felicitată pentru că i-a spus ADIO fotbalistului. Mesajul apărut pe internet, imediat după despărțire: ”Comportamentul lui de la Survivor a lăsat mult de dorit”

” Inițial mi-a zis că vrea să ne căsătorim cu acte, eu am rămas încărcinată, ulterior am pierdut sarcina, iar el m-a văzut foarte supărată și a vrut să mă vadă zâmbind pur și simplu. Ne-am trezit într-o dimineață și am zis că ne căsătorim. A comandat inel, dar inelul a venit după cununie. La câteva zile de la cununie, s-a întâmplat incidentul cu fratele lui. M-a cerut după cununie”, a spus acum ceva timp, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro, Alexandra.

Alexandra Chitosca [Sursa foto: Instagram]

Alexandra vrea să devină mămică

Fosta parteneră de viața a lui Sebastian Chitoșcă își dorește să devină mămică.

După separarea definitivă de fostul fotbalist, Alexandra a recunoscut pe Instagram că își dorește să aibă un copil. Bineînțeles că toate se vor întâmpla atunci când le va fi vremea. Tânăra nu a dorit să dea detalii despre despărțirea de Sebastian, însă a ținut să le spună internauților că se simte bine. Ba mai mult decât atât, tânăra a fost felicitată de către aceștia, pentru că a avut curajul să pună punct unei relații, care nu i-ar fi făcut tocmai bine.

Postarea făcută de Alexandra [Sursa foto: Instagram]