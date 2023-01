Alexandra și Codruț s-au împăcat! Codruț se gândește să înlocuiască vechiul inel de logodnă? "Nu e Alexandra pregătită" | EXCLUSIV

In articol:

Alexandra si Codruț Pop s-au împăcat de Crăciun! Într-o intervenție avută în emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, cei doi au spus că magia Sărbătorilor a făcut în așa fel ca ei să treacă peste supărările care i-au ținut departe unul de celălalt luni întregi în acest an.

Codruț și Alexandra, totul despre împăcarea lor

Alexandra a recunoscut că sentimentele ei pentru Codruț sunt puternice și nimeni nu l-ar putea înlocui în inima sa, în timp ce bărbatul a mărturisit că este incomplet atunci când Alexandra nu este lângă el.

Codruț și Alexandra nu au putut rezista nici de data aceasta și s-au împăcat. Au dezvăluit cum au făcut ca magia sărbătorilor să îi reunească și ce se întâmplă mai exact între ei.

"Sentimentele au fost dintotdeauna acolo, doar că acum am vrut să le reînnoim de sărbători. Să le dăm un vibe mai pozitiv. După ce am fost la emisiune în live, m-a căutat și mi-a scris că m-a văzut. Dacă nu erau sărbătorile probabil nu se mai aprindeau sentimentele noastre. Acum nu știu sigur dacă ne-am împăcat pentru că viitorul este foarte imprevizibil. Ideea e că noi în momentul de față trăim prezentul, ce se întâmplă între noi, ne simțim bine unul cu celălalt. Trăim momentul și atât. Nu vrem să forțăm nimic, cum nu am forțat nici până acum.", a declarat Alexandra.

Alexandra și Codruț se gândesc la pasul cel mare?

Alexandra recunoaște că așa cum sunt acum, ea se simte foarte bine și important este că îl are alături pe bărbatul pe care îl iubește. Totuși, îi lipsește inelul de logodnă de pe deget. Oare a lăsat loc pentru altul? Codruț a intervenit și a dezvăluit dacă are de gând să o ceară din nou.

"Alexandra: Sunt fericită și împlinită, nu am de ce să mint. Îl iubesc așa cum este el cu bune și cu rele și el știe asta. Îl accept așa cum este el. Nu mai am niciun inel pe deget, i l-am dat lui Codruț să-l bage la amanet.

Codruț: Nu e Alexandra pregătită de așa șmecherie. Nu știu ce să zic. Nu am stat să îmi fac planuri de viitor, pentru că de obicei nu se întâmplă, nu pot să bag mâna în foc pentru ziua de mâine. Să încerc să pornesc ceva, să materializez ceva cu ea...mă fură la bani.", au mărturisit cei doi, la Online Story.

