Alexandra și Codruț s-au împăcat! “Subiectul legat de sarcină este foarte sensibil pentru mine” Alexandra, noi detalii despre ce se întâmplă în viața ei | EXCLUSIV

Alexandra Cărare s-a împăcat cu Codruț Pop, după luni întregi în care nu a mai dorit să audă de el. Invitată în emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, prin intermediul Skype-ulului, Alexandra a dezvăluit faptul că, de câteva zile, iubirea a revenit în viața ei.

Alexandra și Codruț sunt din nou împreună

Codruț a fost cel care a făcut primul pas și i-a trimis un mesaj în timp ce se afla în vacanță în Dubai.

Alexandra și Codruț au fost printre cei mai iubiți concurenți care au participat vreodată la celebrul show matrimonial difuzat pe Kanal D. Alexandra a fost chiar favorita sezonului 3 a concursului fenomen, fiind desemnată marea câștigătoare. Cei doi au avut o relație cu momente atât frumoase, dar și unele foarte tensionate, însă sentimentele ce îi leagă, i-au unit și astfel au trecut peste toate obstacolele.

"Sentimentele dintre noi doi, chiar dacă de fiecare dată noi am vrut să le ascundem, nu au cum să treacă așa, pentru că ceea ce simt eu, simte și el și oarecum noi suntem conectați unul cu celălalt, ne transmitem stări unul altuia. Sunt niște chestii foarte ciudate care ni se întâmplă, simțim ce face celălalt. Nu știu dacă e despre iubire, dar există o legătură foarte puternică între noi.", a declarat Alexandra, în emisiunea Online Story.

Alexandra, adevărul despre presupusa sarcină

În urmă cu ceva timp, Alexandra a dat de înțeles că ar fi însărcinată cu Codruț, însă nu a dorit să dezvolte subiectul. Acum, după împăcare, lămurește lucrurile și spune adevărul despre ce se întâmplă în viața ei.

"Subiectul legat de sarcină este foarte sensibil pentru mine. Am văzut că foarte mulți mi-au scris să mă întrebe dacă sunt gravidă. Sinceră să fiu îmi este foarte greu să vorbesc despre acest subiect și într-adevăr nu am vrut să vorbesc la momentul respectiv pentru că nu știam nici eu ce va urma și ce se va întâmpla și consider că în momentul de față acest subiect, pentru mine, este închis, pentru că sunt anumite complicații pe care eu le trag în urma sarcinii unor probleme pe care le-am avut în sarcina cu Beatrice.", a mărturisit Alexandra.

