Alexandra Stan a băgat ceartă în familia lui Selly! Cum a ajuns artista să converseze cu tatăl celebrului vlogger? "I-a trimis o poză în care era super dezbrăcată"

Selly este poate cel mai cunoscut vlogger din România, iar cariera lui a fost una răsunătoare. Tânărul vlogger știe foarte bine cât de importantă este creativitatea, dar mai ales munca așa că niciodată nu stă degeaba.

Selly, confundat de Alexandra Stan cu tatăl lui

Selly este tânărul care a cunoscut succesul de la o vârstă fragedă, dar nu și-a pierdut niciodată modestia. Invitat la emisiunea ZigZag, moderată de George Tănase și difuzată pe canalul de YouTube theXclusive, vloggerul a povestit una dintre experiențele lui memorabile, dar în același timp extrem de amuzante. Se pare că, fără să vrea, Alexandra Stan a discutat mai mult decât trebuia cu tatăl lui Selly și a și trimis o poză ceva mai deocheată.

"Eu îmi las numărul de telefon în geam la mașină, de fiecare dată. Am pățit de multe ori caterinci, dar eu răspund la toată lumea.(...) Și când îmi schimb numărul e o problemă. Mi-am schimbat numărul acum câțiva ani și numărul meu vechi l-a luat tata. Și ce crezi că s-a întâmplat? A intrat în direct la radio tata. Nu înțelegea ce se întâmplă. Cel mai funny a fost când i-a scris Alexandra Stan lui tata să îl invite la nu știu ce. S-a certat cu mama. Îi dăduse și o poză, invitația de la eveniment și pe invitație era Alexandra Stan super dezbrăcată. Ea i-a trimis lui tata, pentru că credea că e numărul meu.", a povestit Selly.

Cum a descoperit Selly, de fapt, YouTube-ul?

Toți ar crede că Selly a știut dintotdeauna de existența și mersul rețelelor sociale, dar nu este așa. Chiar el a declarat asumat că a aflat din pură întâmplare de YouTube, locul unde avea să devină cel mai mare vlogger din țară. Iată cine i-a oferit imboldul de care avea nevoie.

"YouTube-ul nu l-am descoperit pe cont propriu, ci la o doamnă foarte în vârstă cu care făceam meditații la engleză. Eram clasa 1, eram foarte foarte mic. Mă întreba care e pasiunea mea și i-am zis eu atunci TV, filmat, iar la finalul orei mi-a zis că există un site YouTube. Eu habar nu aveam. Pe vremea aia, YouTube nu era ce e astăzi. Erau doar descărcări de la televizor, compilații cu amuzante cu oameni, alea era crema. Am navigat, am căutat și la un moment dat am descoperit că există youtuberi români. Nu credeam că e un site viu. Am văzut-o pe Bianca Adam că filmează și e din Craiova, ca mine. I-am văzut vizualizările și am zis că nu se poate, trebuie să fac și eu asta. Așa m-am apucat de treabă.", a declarat Selly, la ZigZag.

