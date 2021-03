Alexandra Stan a vorbit aseară, la “40 de întrebări cu Denise Rifai”, despre încercările dificile prin care a trecut “Mă trezeam la 5 și jumătate că să pot să ajung la liceu, uneori nu aveam bani de bilet”

15:04, mar 31, 2021

În trecut, covarsiti de datorii, părinții Alexandrei Stan au vândut casa din Constanța și s-au mutat la maginea comunei Valu lui Traian într-o casă neracordată la canalizare și gaze, o situație care a determinat-o pe sora ei cea mare să se angajeze, pe mama sa să plece la muncă, în Italia, și pe tatăl ei să se angajeze ca paznic. În acea perioadă Alexandra Stan a lucrat ca ospătăriță într-un bar din comună pentru a-și ajuta familia.

Alexandra Stan l-a învinuit multă vreme pe pe tatăl său pentru toată acea perioada dificilă din adolescență, pentru lipsurile pe care le-a simțit din plin, însă, mai târziu, în perioada în care au lucrat împreună, l-a descoperit și înțeles pe părintele ei.

“Cu siguranță l-am învinovățit pe tata. El a avut o perioadă, după aceea de boală, au urmat niște ani în care a fost foarte copleșit de tot ceea ce se intâmpla și datoriile au venit una după alta, nu a știut cum să gestioneze această chestie. Întotdeauna și-a dorit să ne protejeze… Eu am avut posibilitatea, în schimb, să îl cunosc pe tata, în momentul în care am mers cu el în concerte; el a fost tour managerul meu timp de doi ani și jumătate și am avut posibilitatea să îl cunosc pe el ca om. Mi-am dat seama de toate aceste chestii ulterior. Este greu, copiil fiind, să îți dai seama… Tindeam să îl învinovățesc pentru că m-a scos din mediul meu unde trăiam pe plajă și totul era lux, un vis, mergeam la plajă și trăiam ca o sirenă cu 10 prieteni pe plajă… Am ajuns în Valu lui Traian, unde trebuia să fac naveta, mă trezeam la 5 și jumătate ca să pot să ajung la liceu, uneori nu aveam bani de bilet. Mintea de copil nu înțelege chestia asta, însă eu am avut posibilitatea să îl înțeleg pe tata, că l-am avut mai aproape de mine ”, a povestit Alexandra Stan.

Artista a povestit aseară, la “ 40 de intrebari cu Denise Rifai ” și despre alegerile mai puțin fericite în dragoste, greșeli și a declarat că, în ciuda tuturor întâmplărilor din viata ei, încă iubește din plin.

“ Din păcate, alegerile pe care le facem noi sunt foarte strâns legate de multe chestii din subconștientul nostru, legate de traume, de tot felul de lucruri din copilărie, din adolescență… Dumnezeu nu poate să ți le dea pe toate mereu, dar eu mă îndrăgostesc de toți bărbații, orice relație pe care am avut-o, indiferent că a durat o săptămâna sau 3 ani de zile, eu i-am iubit la fel de mult. În momentul în care sunt cu un bărbat, chiar dau tot. Sunt foarte naivă, de multe ori, sunt ușor de manipulat emoțional. Bărbații văd că dau mult, din prima, și profită de chestia asta. Încă nu m-am învățat minte. Sper să mă satur odată și să nu mai fac asta ”, a spus Alexandra Stan.

Artist internațional de succes, aceasta a vorbit și despre concurența din breaslă, menționând în acest sens parcursul celebrei Inna.

“Întodeauna a existat concurența cu Inna, există între toți artiștii; există între mine și Antonia, între Antonia și Alina Eremia, dar e și normal…; concurență este cea care te face să fii mai bun… Drumurile noastre au luat-o pe căi diferite…Drumul ei a continuat lin… Cumva, chiar dacă eu am trecut prin ceea ce am trecut, întotdeauna am ieșit la suprafață… Ar fi trebuit să fim mai uniți, și așa suntem mici ca țară, ca industrie, până la urmă nu putem fi două Alexandra Stan și nici două Inna ”, a spus artista.