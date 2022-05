Alexandra Stan, apariție de câțiva lei! Artista s-a afișat purtând cu un tricou de la second-hand! "Am dat 5 lire pe el"

In articol:

Alexandra Stan este una dintre cele mai iubite cântărețe de la noi din țară. Aceasta este cunoscută la nivel internațional, reușind să creeze un brand din numele său. A colaborat cu nume mari din industria muzicală, lansând hituri pe bandă rulantă, fiind apreciate de fani în milioane de vizualizări.

Alexandra Stan îmbrăcată de la second-hand

Dacă pe plan profesional totul merge ca pe roate, nu putem spune același lucru în ceea ce privește relațiile de cuplu. Alexandra nu a prea avut noroc în dragoste, fiecare poveste de dragoste încheindu-se la ceva timp după ce a început.

Alexandra Stan este o femeie extravagantă, însă foarte sinceră și asumată. Vedeta a surprins audiența atunci când a afirmat că tricoul pe care îl purta în timpul unui interviu, costa foarte puțin, fiind cumpărat dintr-un magazin second-hand. Iată cât a plătit pentru el și ce crede despre îmbrăcămintea la mâna a doua.

"Este un tricou de 5 lire de la second-hand din Londra. La noi nu prea sunt second-hand-uri cu haine drăguțe. Sunt câteva și nu sunt. Cred că lumea încă se teme să cumpere de la second-hand, cred că românii au percepția aceea că dacă cumperi o haină la mâna a doua și nu e de brand nu are valoare. Eu sunt de părere că e invers, mai ales că fiecare haină de la second are și o poveste, a fost purtată de cineva, are acolo un story. Dar na, fiecare face cum vrea.", a declarat Alexandra Stan, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Alexandra Stan a încercat să se sinucidă

Alexandra Stan a încercat să se sinucidă de două ori, iar asta s-a întâmplat nu de mult timp, ci chiar în scurta perioadă cât a fost căsătorită cu Marcel.

Blondina a povestit cu lux de amănunte una dintre aceste experiențe.

„Nu găseam niciun motiv să trăiesc. Mă gândeam să-mi iau viața și chiar am încercat de două ori când eram cu Marcel. E clar că astea nu-s gânduri din lumină, de la Dumnezeu, bune. Eram în Elveția, printre munți, la un concert, și luasem pastile. A venit taică-miu să-mi zică să beau multă apă să vomit. El era tour managerul meu atunci și avea cartela de la cameră. La eveniment era și președintele Elveției de la acea vreme, era o petrecere privată la o stațiune de schi”, a mărturisit Alexandra Stan în podcastul lui Mihai Morar.