Alexandra Stan de la Survivor România îi arată fundul bombat lui Culiță Sterp. Reacția Faimosului a venit imediat: „Întoarce-te invers” VIDEO

Faimoșii au câștigat și cel de-al doilea meci de imunitate la Survivor România din această săptămână. În culmea fericirii, după ce a reușit să aducă punct echipei sale, Alexandra Stan le-a arătat posteriorul bombat tuturor.

Alexandra Stan de la Survivor România îi arată fundul lui Culiță Sterp

Alexandra Stan și-a surprins coechipierii prin modul în care s-a bucurat pentru victoria Faimoșilor. După ce a învins-o pe Andreea de la Războinici în duel, Faimoasa și-a etalat fundul acoperit de nămol în urma probei. Gestul acesteia le-a surprins pe vedete, inclusiv pe Culiță Sterp.

După ce a fost felicitată de fete, Alexandra Stan s-a alăturat celorlalți membri ai echipei. La un moment dat, Culiță Sterp îi spune artistei să se întoarcă cu spatele la el, lucru pe care Alexandra îl face. „Întoarce-te invers”, i-a spus Culiță Sterp. Alexandra nu doar că se întoarce, dar începe să-și miște posteriorul cu ajutorul mâinilor.

În acel moment, Majda, șocată, o întreabă pe cântăreață ce face.

Alexandra se scuză spunând că cel care i-a cerut să-și arate „spatele” a fost Culiță Sterp.

Faimoșii au câștigat jocul de imunitate la Survivor România

Jocul de imunitate a fost din nou câștigat de echipa Faimoșilor . Scorul a fost de 10 la 4 în favoarea lor și, din fericire, nu vor fi nevoiți

să trimită la duel un coechipier. Vedetele competiției Survivor România se bucură, din nou, de victorie.

Georgiana: Eu mă blochez pe traseu. Sunt bună pe final, dar de multe ori se întâmplă să nu ajung acolo. Efectiv m-am blocat. Dacă Faimoșii nu țipau la mine, nu reușeam. Mă bucur mult că m-a susținut echipa mea.

Culiță Sterp: În viața mea nu mi-a fost frică de niciun traseu, dar de data asta am avut o mare reținere. Am o fobie, dacă mânânc un pic de nisip; Mi se face pielea de găină și mă blochez. Am trac de mizerie, de nămol. Și acasă sunt o fire mai ordonată, nu îmi place să mă simt murdar . Mă bucu că am adus un punct, eu credeam că nici nu intru pe traseu. Ne bucurăm din suflet de premiul suplimentar. Felicitări și Războinicilor, se vede că și-au dorit să nu piardă un om din echipă și sperăm să nu fim în situația lor.