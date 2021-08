Alexandra Stan, declarații surprinzătoare despre relația cu tatăl ei: "Traumele din copilărie tot mai apar..."

Alexandra Stan [Sursa foto: Instagram] 08:43, aug 16, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Alexandra Stan a vorbit întotdeauna deschis despre greutățile pe care le-a întâmpinat de-a lungul vieții, dar și despre fricile pe care a reușit să le învingă, într-un final. La puțin timp după ce s-a căsătorit cu alesul inimii ei, cântăreața a povestit că și-a găsit liniștea și a trecut peste traumele din copilărie, cu ajutorul terapiei.

Alexandra Stan, despre relația cu tatăl ei

Alexandra Stan a trecut prin clipe dificile în copilărie, din cauza cărora s-a ales cu anumite frici și stări de anxietate. Artista a suferit mult când era mică din cauza faptului că tatăl ei era mai tot timpul plecat de acasă și nu putea petrece prea mult timp cu el.

Acum, după o vreme în care a încercat să depășească toate aceste lucruri, frumoasa blondină susține că nu se mai confruntă atât de des cu rănile trecutului și că a reușit să scape de majoritatea lor: "Traumele din copilărie bineînțeles că tot mai apar, mai dispar, uneori se văd mai mult în relații, adică în relația cu partenerul, alteori se văd mai mult în alt gen de relații. Câteodată, oamenii sunt surprinși că niște traume mai vechi din copilărie, pe care credeau că le-au vindecat, apar, poate, într-o relație de work, de exemplu, cu niște colegi. Felul în care te tratează îți aduce aminte de liceu sau te duce cu gândul în generală, când erai tratat într-un anumit fel, să zicem, dau un exemplu. Cred că e important să facem tot timpul terapie. Eu fac terapie, mai ales că am făcut un pas mare și consider că fiecare om e bine să aibă acolo un moment pentru el, când să se descarce." , a declarat Alexandra Stan, într-un interviu acordat Viva.ro.

Cât despre relația actuală cu tatăl ei, solista a precizat că acum cei doi sunt foarte apropiați și au o legătură strânsă: "Relația între tatăl meu și mine este una super bună, îl iubesc foarte mult. Adică enorm, țin foarte mult la tata; întotdeauna o să rămână Tata. El e eroul meu, am și zis, întotdeauna o să fie.", a mai adăugat artista, pentru sursa amintită.

Alexandra Stan face în continuare terapie

Se pare că terapia a ajutat-o extrem de mult pe Alexandra Stan, căci încă continuă să meargă la specialist, însă nu atât de des ca înainte.

Cântăreața spune că, deși acum nu mai are temeri, are nevoie, din când în când, să se descarce și să se elibereze de unele gânduri, care nu îi dau pace: "Terapie, da, fac. Nu pot să spun că mai am temeri și anxietăți, chiar nu mai am. Sunt mult mai relaxată, dar, din când în când, merg să îmi spun gândurile, pentru că unele gânduri nu sunt neapărat bune.", a încheiat Alexandra Stan, pentru aceeași sursă.