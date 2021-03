Alexandra Stan, despre relația cu Zanni: ”Este o conexiune între mine și el”. Artista îi face praf pe Faimoși

In articol:

Alexandra Stan, fosta faimoasă de la Survivor România 2021, a vorbit la Teo Show despre relația ei cu Zanni din timpul competiției. Deși faimosul a făcut-o pe artistă să plângă de nenumărate ori, Alexandra a trecut peste cuvintele grele și l-a iertat. Acum, după ce s-a întors în România din Republica Dominicană, Alexandra Stan a spus clar și răspicat ce părere are despre Zanni.

”Au fost momente când Zanni m-a pus la podea din punct de vedere emoțional, am plâns, chiar am plâns foarte mult. Nu am plâns în viața mea așa mult, cred că și din cauza stresului, a lipsei mâncării și a căldurii. Dar, în legătură cu Zanni, el avea un stil un pic mai agresiv și de multe ori mi se pare că spune niște lucruri care nu au neapărat legătură cu subiectul. Cum s-a luat și de Elena Marin, de exemplu, și i-am zis că nu avea sens să se ia de părul ei alb. Dar eu le-am spus și lor de multe ori că dacă eu reacționz așa și râd și glumesc, nu înseamnă că nu mă deranjează sau că nu mă rănesc glumele lor”, a explicat Alexandra Stan.

Bursucu: Sunt mulți oameni care întreabă despre relația ta cu Zanni, dacă l-ai plăcut, dacă te-a plăcut, dacă ar exista vreo șansă…

Alexandra: În niciun caz, cu siguranță este o conexiune mare între mine și Zanni, dar nu are nicio legătură cu o conexiune personală sau sexuală, Doamne ferește. El oricum e foarte mic, e ca un copil, mai degrabă îl asociez cu nepotul meu. E adevărat că de acolo m-am conectat foarte bine cu el și cred că și datorită faptului că e foarte sincer, exact ca mine. El, pe lângă mine, are și avantajul că e foarte bun pe traseu.

Alexandra Stan a vorbit despre prima săptămână a ei în competiția fenomen de la Kanal D. Artista a mărturisit că începutul ei la Survivor România nu a fost unul bun și simțea că nu are ce căuta acolo.

” Cred că faptul că tot timpul am fost slabă, mai ales mare parte din început, m-a făcut să bag în retragere și să renunț cumva, să spun că nu am ce căuta acolo, să mă gândesc că sunt alții oameni care sunt buni și se și chinuie pe traseu și au și mai multă nevoie decât mine să câștige premiul ăsta. Până la urmă eu am o carieră, trebuie să pregătesc un album, am fanii mei, am o bază. Alții poate nu o au, cel puțin mulți de la Războinici. Mi se părea aiurea să le iau locul, mai ales că eram praf. Prima săptămână a fost cea mai grea, a fost un șoc. Nu neapărat ruperea de tehnologie, cât faptul că ieși dintr-o zonă de confort și intri într-o zonă de discomfort”, a mai spus Alexandra.

Alexandra Stan, dezvăluiri bombă despre Faimoși

Alexandra Stan a spus ce crede și despre Faimoși. Fosta concurentă de la Survivor România 2021 a explicat că ea și-a cerut eliminarea de multe ori, însă colegii ei n-ar fi ținut cont și s-ar fi votat între ei. Ba mai mult decât atât, Alexandra spune că există faimoși care știu exact cum să se comporte pentru a da bine în competiție.

” Politicile de alianță sunt importante, dar contează foarte mult momentul. Eu asta le-am reproșat și colegilor mei, am avut o răbufnire, nu știu dacă s-a dat pe tv. Eu îmi doream să plec acasă la un moment dat pentru că eram foarte slabă, le spuneam să mă voteze, iar apoi când aveam câte un blocaj mă simțeam ca la școală. Mă scoteau la careu și aruncau toți cu pietre în mine. Mă durea foarte mult chestia asta pentru că în momentul în care eram la Consiliu, în loc să mă voteze pe mine să plec, se votau între ei ca și dușmanii, pe bază de orgolii, și nu mi s-a părut ok. Politicile astea de alianță ar fi trebuit făcute mai târziu. În loc să mergem împreună ca o echipă și să îi scoatem pe Războinici afară, noi ne scoatem între noi. Aproape la fiecare Consiliu le-am spus să mă scoată afară. Voiam să vadă oamenii de acasă că îmi este foarte greu și voiam acasă.

Mi-a părut rău că am plecat, mi-am lăsat o parte din suflet acolo. Mă bucur că am plecat din cuibul de șerpi, viespi pentru că eu am fost mereu carismatică, știu să vorbesc, știu să dansez, dar niciodată nu am fost o persoană tacticoasă și strategă. De asta am trecut în viața mea prin multe chestii, că nu am știut să fac strategii. La Survivor, cel puțin în echipa mea, au fost persoane care au știut întodeauna să facă asta, să își planifice mișcările înainte. De exemplu și Moroșanu e așa, și Majda e așa, Jador. Sunt persoane care știu mai bine cu ce se mănâncă reality show-ul. Eu m-am dus cu capul înainte. Nu îmi pare rău că am făcut asta, dar percepția mea față de oamenii care știau să se comporte un pic altfel a fost că sunt falși. De față cu noi, când nu erau camerele, ziceau ceva și când erau camerele erau altfel”, a conchis Alexandra Stan, la Teo Show.