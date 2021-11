Alexandra Stan, dezvăluiri fără perdea! Un filmuleț fierbinte cu ea se află pe o platformă pentru adulți

In articol:

Alexandra Stan este printre cele mai cunoscute artiste atât din România, cât și de peste hotare. Cunoscută pentru stiului ei provocator, nu este de mirare că a primit oferta surprinzătoare. Invitată în cadrul unui podcast, Alexandra Stan a dezvăluit detalii mai puțin stiute despre ea.

Alexandra Stan, la un pas să devină virală pe platformele pentru adulți

În cadrul interviului, Alexandra Stan a declarat că a fost căuată de un reprezentant al unei platforme cunoscute pentru adulți, iar în urma mai multor discuții a fost tentată să accepte propunerea. Cu toate acestea, artista s-a gândit că fiind o persoană cunoscută, acest lucru i-ar putea păta imaginea în viitor și a refuzat. Însă, pe o platformă pentru erotică există un videoclip cu ea, într-o ipostază fierbinte.

”Și, ce crezi, am ajuns și am vorbit chiar cu OnlyFans din UK, am avut niște meeting-uri cu ei și aproape am semnat un ”deal” (trad. înțelegere) cu ei şi aproape mi-am făcut cont! Nu eram însă decisă sută la sută… Aveam şi un nume pentru asta, într-un studio de videochat eu să fiu în pat şi titlul să fie «In bed with Alexandra Stan»… Am văzut şi eu că apar pe Pornhub… e un clip împărţit în mai multe… Oricum, în ultima perioadă nu am mai fost aşa… am momente când mă îmbrac aşa… dar mi se pare că se foloseşte prea mult energia asta feminină, sexuală, în scopurile care nu trebuie! Clipurile mele sunt sexy, dar nu sunt aşa, porno” , a declarat Alexandra Stan, în cadrul podacstului lui cu DJ Gojira.

Alexandra Stan, dezvăluiri despre divorț

În cadrul emisiunii de pe Youtube, moderate de DJ Gojira, Alexandra Stan a vorbit și despre divorțul prin care a trecut.

Artista a explicat că și-a dorit să construiască lângă Eamnuel Necatu o familie și că a văzut în el stabilitae.

De asemenea, Alexandra Stan a mai mărturisit că între ea și fostul ei soț există încă o relație bună, chiar dacă s-au despărțit și că de fiecare dată când el va avea o problemă, ea îl va sprijini.

”Noi am confundat lucrurile. Eu îmi doream să îmi fac o familie. Credeam că dacă găsesc un bărbat și mă mărit și am stabilitate, aveam echilibrul ăla în interior. Eu cu mine trebuie să lucrez să fiu ok și echilibrată și emoțional, financiar, psihic.(…) Vorbim! E un om pe care îl respect. La orice oră m-ar suna și ar avea nevoie o să fiu acolo. Eu când iubesc chiar iubesc.(...) Când ne-am despărțit i-am zis că o să ajungă în presă. Ne-a fost greu să divorțăm să nu se audă.(...) Am stabilit împreună niște chestii, ne-am mulțumit: băi, mulțumesc, ai fost prima mea soție!(...) Ne-am căsătorit la mănăstire, o poveste frumoasă. E păcat să pierzi un om doar pentru că nu a fost să fie.(...) Eu mă bucur că nimeni nu a avut de suferit atât de mult. Cred că și Emanuel e ok și am trecut cu bine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am apucat să avem copii. Ar fi fost o decizie grea pentru mine să divorțez de un om cu care am un copil”