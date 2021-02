Alexandra Stan, dezvăluiri neașteptate despre Jador, după eliminarea de la Survivor! Ce nu s-a văzut la televizor: „Doamne ferește, unii oameni pur și simplu sunt falși!” EXCLUSIV

In articol:

Alexandra Stan a părăsit competiția Survivor România 2021 în lacrimi, după ce a petrecut mai multe zile în spital, iar medicul a concluzionat că nu este aptă din punct de vede fizic să continue. După ce a fost eliminată din competiție, frumoasa cântăreață a primit telefonul înapoi și și-a petrecut toată noaptea urmărind emisiunile din urmă.

„Nu pot să spun că am avut aliați, e mult spus, dar am avut o conexiune foarte bună cu Cosmin. E sportiv, el a apreciat faptul că sunt o persoană care a muncit pentru tot ceea ce are. El, la fel, a muncit de mic pentru tot ceea ce are în viața lui și a fost un om care m-a ajutat, m-a inspirat și m-a încurajat mereu. Zanni, la fel, chiar dacă a avut momente în care a exagerat cu sinceritatea lui, atunci când se lua de Elena și spunea că are părul alb. Ce treabă are?

Puteam să-i spun și eu lui că poartă aparat dentar, dar nu are nicio legătură. În momentul în care nu era nervos, am avut niște discuții foarte sincere cu el. Nu am simțit niciodată că mă vorbește pe la spate. El tot ce spunea pe cameră spunea și în față, că m-am uitat și eu azi-noapte”, a povestit Alexandra Stan.

Alexandra Stan de la Survivor România, părere sinceră despre Jador după eliminare

Dacă pe Zanni nu-l condamnă pentru a spus despre ea tocmai pentru că aceleași lucruri i le-a spus și în față, pe Jador este destul de supărată. După ce a urmărit emisiunile, a observat că ceea ce spunea în fața camerelor era complet diferit ce ceea ce îi spunea în față.

„Jador una îmi spunea în față și alta spunea la interviuri. M-am uitat la emisiuni după ce am primit telefonul și eu am rămas uimită profund și dezamăgită de unele chestii. Vorbeam și după cinci minute se ducea să dea interviu și spunea niște lucruri total opuse, eu am rămas uimită, Doamne ferește. Și nu era neapărat chestii care mă priveau pe mine, așa în general. Unii oameni pur și simplu sunt falși, cred că nici ei nu știu ce gândesc”, a spus Faimoasa Alexandra Stan de la Survivor România 2021 după ce a fost eliminată din competiția din Republica Dominicană.

Alexandra Stan și Jador, la Survivor România 2021