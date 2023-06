Alexandra Stan, diagnosticată cu o boală care nu se vindecă. Cum se simte și ce restricții are artista: „E foarte riscant”

In articol:

Alexandra Stan este una dintre cele mai îndrăgite și cunoscute artiste de la noi din țară, iar de-a lungul timpului și-a cucerit publicul atât cu melodiile ei, cât și cu stilul extravagant pe care îl abordează.

Alexandra Stan suferă de o boală autoimună

Artista are și o siluetă de invidiat și a dezvăluit care este secretul ei dar și prin ce probleme de sănătate trece.

Alexandra Stan nu ezită să își expună viața pe rețelele de socializare, unde are o comunitate destul de mare de fani. Artista a trecut de-a lungul timpului prin nenumărate stări de anxietate și depresie, iar acum trece din nou prin clipe grele. Frumoasa blondină suferă de o boală autoimună care stă în calea visului ei de a avea o siluetă perfectă.

Hashimoto este o boală autoimună care afectează tiroida și duce la scăderea cantității de hormoni produși de glandă și la problemele cu kilogramele în plus. Alexandra Stan a dezvăluit că i-a fost destul de greu să slăbească și să facă pătrățele din cauza bolii de care suferă.

„Aveam 10 kilograme în plus atunci când m-am întors din America. Mă îmbolnăvisem de glandă și eram dereglată total. Eu am tiroidită Hashimoto autoimună, dar reușesc s-o țin în frâu în ultima vreme.”, a spus Alexandra Stan într-un interviu pentru Click.ro.

Ce interdicții are Alexandra Stan de când a fost diagnosticată cu tiroida Hashimoto

Alexandra Stan a mărturisit că se luptă din greu ca să aibă corpul mult visat, așa că pe lângă tratamentul pe care îl ia pentru boala autoimună, are mare grijă și la alimentație.

Artista are o regim strict și nu se abate de la el pentru nimic în lume.

„ Nu consum gluten, lactate, zahăr, soia, alcool, mai deloc. Cafeaua la fel mai puțin, doar una de dimineața, înainte beam 3-4 cafele pe zi. Eu cred totuși că medicamentul e baza. E foarte riscant să te bazezi doar pe alimentație. Iau pastile, atât am luat de la început, nu-l întrerup că nu vreau să risc”, a mai povestit artista.

În urmă cu cea timp, artista a vorbit despre cariera ei și a povestit că de-a lungul carierei s-a confruntat cu depresie și anxietate.

„ A avea o carieră în industria muzicală nu doar în România, cred că oriunde e valabil asta, este un mare challenge, o mare provocare, pentru că trebuie să înveți să stabilizezi fix așteptările pe care tu le ai de când ești un copil mic și visezi să ajungi ca cei pe care îi vei la televizor cu ce se întâmplă, de fapt, iar apoi mai vine și partea pe care eu am experimentat-o. După ce ai succes sau ai o traiectorie sus din punct de vedere al carierei, acolo vine cea mai grea parte, pentru că oamenii încep să aibă cele mai mari așteptări de la tine.

Cu asta m-am luptat eu foarte mult în ultimii ani, pentru că oamenii nu văd toată stările prin care noi trecem, ei nu văd că viața unui artist este un amalgam de sentimente, o combinație de oameni care trebuie să lucreze împreună și să fie armonioși. De multe ori, eșecul nu este doar al artistului, este al întregii echipe și presiunea vine atunci când ai un eșec sau când nu îți este cu o piesă sau cu un album”, a mărturisit Alexandra Stan în urmă cu câteva săptămâni.