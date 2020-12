Alexandra Stan, pregătiri serioase pentru Survivor! S-a antrenat cu o vedetă de la Exatlon

Alexandra Stan, una dintre marile vedete care au decis să se înscrie în competiția Survivor România, este decisă să demonstreze că nu este doar un nume mare în muzică, ci că este capabilă să își depășească limitele.

In articol:

Din acest motiv, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, frumoasa Alexandra Stan a decis să povestească antrenamentele pe care le-a făcut, în ultima vreme, alături de Cristina Nedelcu, una dintre vedetele de la Exatlon, pentru a fi pregătită competiției din Republica Dominicană.

Citeste si:Alexandra Stan, Amna și Roxana Nemeș, concurente la Survivor România! Sunt gata să cucerească jungla din Dominicană

”Eu aș mai fi vrut să slăbesc (râde n. red.), dar Cristina Nedelcu mi-a spus că trebuie să fiu în forma ficiză maximă pentru Survivor. Antrenamentele pe care le-am făcut alături de ea s-au axat pe creșterea forței musculare, m-am alimentat cu atenie, dar m-am pregătit și pentru momentele în care, în Republica Dominicană, nu vom avea de mâncare. Ca să fiu sinceră, până acum un an, când, din întâmplare, am decis să schimb câte ceva în viața mea când vine vorba de mâncare, dacă mi-era foame mă certam cu toată lumea. Apoi, am început să țin post negru în unele zile, mai ales duminica, și m-am mai obișnuit..”, ne-a spus, în exclusivitate, frumoasa Alexandra Stan.

Alexandra Stan, antrenata pentru Survivor de Cristina Nedelcu de la Exatlon

Citeste si: News Alert. Bilanț COVID 31 decembrie. Cifrele ultimei zile din 2020 - evz.ro

Citeste si: Livian de la „Puterea Dragostei” este în doliu. Fiul lui Nelson Mondialu trece prin clipe grele - bzi.ro

Citeste si:Alexandra Stan, dezvăluiri despre violența domestică: ”Femeile se tem foarte mult să reclame agresorii”

În altă ordine de idei, acum se simte total pregătită pentru Survivor. ”Voi merge acolo din mai multe motive. În primul rând, deși știu că sună a clișenu, chiar dacă nu este pentru mine, vreau să îmi arăt mie că mă pot depăși. Vreau să îmi arată că sunt o persoană puternică și care, nu din întâmplare, a reușit să treacă prin tot felul de încercări, care mai de care mai grele, de-a lungul timpului. Și, la o adică, simt că sunt pregătită, că dacă voi face foamea, voi rezista... ȘI vreau să îmi înfrunt una dintre fricile mele, cea legată de oamenii care nu mă susțin, care din vorbe, încearcă să mă demoralizeze. Vreau să îmi demonstrez că pot lupta și împotriva unora care, poate, sunt mai tari în gură decât am fost eu. Abia aștept să văd cum ne vom descurca, noi, toată echipa Faimoșilor, la Survivor”;ne-a mai spus Alexandra Stan .

Alexandra Stan s-a facut remarcata pentru talentul ei din muzica, dar si pentru felul in care isi innebuneste fanii

Alexandra Stan, o vedetă curajoasă

Când vorbim de Alexandra Stan putem spune,

ca rezumat, câteva lucruri: hit-uri și lipsă de inhibiții când vine vorba de păstratul hainelor pe ea, lucru care, de altfel, i-a fost și reproșat. Dar a avut un răspuns pe măsură.a spus, acum ceva vreme, Alexandra Stan.

Alexandra Stan, ”fabrică” de hit-uri

Solistă și compozitoare, Alexandra Stan a lansat de-a lungul carierei o serie de melodii care au devenit rapid hituri, atât în țară, cât și la nivel internațional. Printre acestea, enumerăm succesul răsunător pe care l-a avut hit-ul “Mister Saxobeat”, cu care a scris istorie, atât în topurile radiourilor, cât și pe platformele de streaming online. La zece ani de la lansare, aceasta este cea mai ascultată piesă românească pe Spotify, cu peste 200.000.000 de ascultări.

Citeste si:Alexandra Stan, prima concurentă din echipa Faimoșilor. Cât de pregătită este artista pentru „Survivor România” 2021, sezonul 2

„Sunt foarte fericită și entuziasmată pentru acest nou capitol din viața mea. Nu am crezut niciodată că voi avea curaj să fac asta. Dar am zis că după anul 2020, nimic nu mă mai sperie. Motivul principal pentru care particip la <Survivor România> este pentru că vreau să mă cunosc cu adevărat, fără măști, fără social media, fără echipe de management și fără familie, prietenii și fanii care mă susțin non stop. Sper că ei să continue să mă susțină în continuare de acasă”, a spus Alexandra Stan despre participarea la Survivor România.