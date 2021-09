Alexandra Stan, prima reacție după ce soțul ei a șters toate pozele cu ei: „Nu mă poți schimba...”

In articol:

Alexandra Stan și Emanuel Necatu s-au căsătorit în mare secret, în luna aprilie a acestui an. În ultima peerioadă, cei doi au dat de înțeles că s-au despărțit. Fotografiile pe care le-au postat împreună în mediul online au început să dispară de la o zi la alta. Recent, soțul cântăreței a șters toate fotografiile cu atista.

Niciunul dintre ei nu a comentat până acum zvonurile cu privire la despărțire. După ce a Emanuel Necatu a șters toate fotografiile cu ea, celebra blondină a postat un videoclip pe pagina ei de Instagram, în care ascultă o melodie cu un mesaj trist.

„A fost odată ca niciodată/ Să ne îndrăgostim/ Eram atât de siguri/ Orbiți de stelele de deasupra/ Am încercat și am încercat să te avertizez/ Că m-aș putea destrăma/ Toate zidurile mele s-au prăbușit asupra mea/ Nu mă poți salva/ Toate zidurile mele s-au prăbușit asupra mea/ Nu mă poți schimba”, sunt versurile piesei pe care o ascultă Alexandra Stan, la Instastory.

Alexandra Stan, la Instastory

Alexandra Stan, adevărul despre căsnicia cu soțul ei

Alexandra Stan a făcut mai multe declarații în podcast-ul lui Damian Drăghici, legate de căsnicia ei.

Celebra cântăreață a mărturisit că are planuri mari de viitor și vrea să aibă propria familie.

„E bine. E greu, îți dai seama, nu e ca și cum nu ești căsătorit. E frumos. Eu mi-a dorit dintotdeauna să am o relație serioasă.

Cu toți bărbații cu care am fost am avut o relație lungă, nu știu, trei relații lungi am avut. Îmi doresc foarte mult o familie, îmi doresc să fiu mamă, îmi doresc să fac copii. Mie îmi place mult chestia asta. Am crescut cu bunică-mea în casă, cu mama, cu tata, cu soră-mea, suntem mulți”, a declarat Alexandrea Stan, în podcast-ul lui Damian Drăghici.