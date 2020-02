Alexandra Stan goală pușcă! Imaginile au ajuns pe internet

Alexandra Stan a fost protagonista unui filmuleț în care apare complet goală, în urmă cu aproape două luni. Imaginile au fost imediat preluate de internauți și postate pe unul dintre cele mai mari platforme de filme XXX din lume. Ulterior, acestea au fost șterse de pe site.

„Un mic mesaj pentru pentru cei care au văzut ultimele stiri cu mine. Sper că nu v-au deranjat imaginile care au ajuns din greșeală pe internet. Au fost făcute drept cadou pentru iubitul meu! Subiect închis”, a spus Alexandra Stan, după ce imaginile cu ea, goală, au făcut ”turul” internetului.

Alexandra Stan a vorbit despre cum este ea într-o relație

După ce imaginile au ajuns pe internet, Alexandra Stan a fost invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune și a vorbit despre viziunea pe care o are asupra relațiilor.

„Cum aș vrea să fiu privită de bărbatul meu? Păi, sincer, cred că așa cum sunt eu. Eu am văzut din relațiile mele că bărbatul are tendința să mă pună în anumite categorii, să-mi pună anumite etichete și e chestia pe care nu o support. Mă deranjează foarte mult, pentru că sunt o persoană foarte complexă. Eu evoluez mereu, mă schimb mereu, mai ales prin prisma profesiei, pentru că-s artist, sunt creativă, cunosc oameni, călătoresc, nu sunt tot timpul la fel. Și e greu, din experiența mea am văzut că bărbații își fac, așa, o idee despre mine…

Eu sunt genul de fire mămoasă într-o relație, să am grijă de toată lumea, să fie totul bine, să gătesc, să fac curat… Îmi vine instinctul ăsta de nevastă! Și cred că ei, bărbații, mă cataloghează în felul ăsta de a fi, apoi când devin artistul, e șocul mare pentru ei. Nu știu care-i faza…”, a spus Alexandra Stan în cadrul emisiunii de televiziune în care a fost invitată.