Alexandra Stan, cântăreață

In articol:

Alexandra Stan s-a dezlănțuit pe contul personal de Instagram, unde a postat un mesaj dur pentru agresoarele fetei din Târgu Jiu. Artista a mărturisit că a fost batjocorită în copilărie, însă nu într-un asemenea mod.

Alexandra este șocată de comportamentul adolescentelor și nu contenește să le jignească în mai mulți termeni.

„Nu pot să văd asta și să raman indiferentă! Nu înțeleg de unde atâta răutate în niște copii! Îmi pare rău dacă v-am stricat mood-ul, dar ei sunt “viitorul” țării și nu putem să acceptăm astfel de comportamente. Și eu am fost bullyied în școala generală, dar nici chiar așa! De unde atâta agresivitate? De unde atâta ură? Sunteți șmechere că o bateți? Sunteți niște ratați, fraieri, idioți! Că altfel nu pot să vă numesc. Am încercat să nu rezonez cu victima, dar este foarte greu să nu o fac! M-am cutremurat când am văzut! Și am început să plâng! Parcă suntem niște animale! Asta e prea de tot!”, a scris într-un story pe Instagram Alexandra Stan.

Citeste si: Brigitte și-a bătut fiul până l-a învinețit? Robi spune că și-a scos certificat medico-legal și a vrut să-i facă plângere mamei lui! ”M-ai bătut până te-a durut mâna”

Citeste si: Soția lui Ștefan Bănică Jr. șochează lumea mondenă! Cum a ajuns să arate Lavinia? - evz.ro

Citeste si: Live Video În căutarea adevărului - Ediția de luni, 8 septembrie - Vezi emisiunea Online

Citeste si: Tatăl fetei bătute și umilite la Târgu Jiu: „Au ameninţat-o cu moartea dacă spune ceva”. Cum a aflat prin ce a trecut copilul său

Delia și Iulia Albu, reacții dure în mediul online

Delia a rămas șocată să vadă că fete de 12-14 ani pot fi atât de agresive și pline de ură. „Nu am cuvinte….efectiv! E șocant!!!! Niște fetițe capabile de atâta violență!!! Asta e #beyondeducation !??? #stoptheviolence #stopbullying‼️‼️”, a scris artista pe Instagram.

Pe de altă parte, Iulia Albu critică inclusiv vedetele care au avut ceva rău de spus la adresa agrsoarelor. Ea le transmite să nu devină la rândul lor agresori.

„V-ați umplut story-urile de invective și cuvinte urâte ascunse în spatele unei revolte împotriva sistemului. Înjurați agresorii devenind bullies la rândul vostru. V-ați trezit influenceri peste noapte fără nicio bază reală. Sunteți la fel de răi ca ceea ce vedeți aici. Acești copii au probabil acasă o mamă abuzată și prea slabă pentru a-l părăsi pe cel ce o abuzează. A-i pedepsi pe acești copii este imperative, însa NU SUFICIENT. Va fi nevoie de ani de terapie pentru toate părțile implicate.

Adolescente instigate de ceea ce par a fi doi băieți mult mai mari care filmează și le îndeamnă să “dea mai tare”. Fetița lovită este victima vizibilă. Toate celelalte fete victime viitoare care probabil și-au văzut mama scuipată și lovită de tatăl lor. Don’t be a bully! Și Dacă aveți Ceva de spus postați în feed, nu vă veți pierde contractele, fiți fără grijă. @campaniastopbullyro care a publicat aceste filmulețe instigă la ură și violență. Justificată sau nu, este irelevant. Alți bullies deghizați în oi blânde”, a scris Iulia Albu.