Alexandra Stan suferă de o boală autoimună: "Creierul meu produce..."

Alexandra Stan a recunoscut că are câteva probleme serioase de sănătate, de când s-a întors acasă, din Dominicană. Solista a ajuns să aibă Tiroidită Hashimoto, din cauza stresului și a imunității scăzute.

Alexandra Stan are probleme cu glanda tiroidă

Decizia Alexandrei Stan de a participa în cadrul unei competiții sportive a costat-o sănătatea. Artista a dezvăluit recent, în cadrul podcastului găzduit de Gojira, că suferă de Tiroidită Hashimoto, pe care a dezvoltat-o pe baza stresului și a imunității scăzute: "Aveam probleme cu glanda. Eu m-am îmbolnăvit de glandă, pentru că nu am mâncat și din cauza stresului. Am Tiroidită Hashimoto, este o boală autoimună, creierul meu produce anticorpi care distrug hormonii pe care îi produce glanda. Asta se întâmplă dacă ești stresat sau îți scade imunitatea.

Alexandra Stan [Sursa foto: Captură YouTube]

Fiecare organ din corpul nostru și fiecare boală are un fundament, sunt psihosomatice, se somatizează în funcție de problemele emoționale, de traumele pe care le-ai avut. Aici (n.r. în zona tiroidei) este chackra comunicării, vorbirii. Eu mulți ani aveam impresia că nu pot să mă exprim. Am avut senzația asta mulți ani, că nu pot să ajung la oameni, de-asta vreau să-mi fac un podcast, ca să vorbesc." , a declarat Alexandra Stan, pentru sursa citată.

Alexandra Stan și Emanuel Necatu, pe vremea cânf formau un cuplu [Sursa foto: Instagram]

Alexandra Stan a trecut recent printr-un divorț

Alexandra Stan nu doar că se confruntă cu probleme de sănătate, ci trece și printr-o perioadă destul de dificilă, din punct de vedere emoțional. Artista a divorțat recent de Emanuel Necatu, cu care a fost căsătorită doar 3 luni: "Am divorțat. M-am măritat, am fost 3 luni măritată și am divorțat. Ne-am căsătorit ca să facem copii, familie, dar, de fapt, nici nu ne potriveam.

Aveam păreri diferite despre viață, în general. Ne-a luat flama. Eram disperată. Venisem din junglă și m-am întrebat ce fac cu viața mea. Am zis că trebuie să mă mărit, să fac copil. Simțeam că era o chestie care-mi lipsea foarte mult. Nu eram super împlinită. (…) Asta era chestia care-mi lipsea.", a mai spus Alexandra Stan, pentru aceeași sursă.