Alexandra Ungureanu a vorbit despre viața ei sentimentală! Artista a dezvăluit că au deranjat-o informațiile apărute în presă despre relația ei cu Gojira: „Mă mai enervez”

Alexandra Ungureanu este o artistă de mare succes din țara noastră. Celebra cântăreață are o carieră înfloritoare în domeniul muzical, dar activează și în televiziune, având propria sa emisiune, „Duet cu Alexandra Ungurenu”, de la Kanal D2. Artista și-a ținut întotdeauna viața personală departe de ochii curioșilor și nu a dat niciodată detalii despre bărbații care au trecut prin viața ei.

În ultimul timp s-a tot vorbit despre relația amoroasă pe care Alexandra Ungureanu o are cu Gojira. Artista a mărturisit că a fost deranjată de informațiile apărute despre viața ei privată, dar cu timpul a înțeles că este normal să se vorbească despre ea, fiind o persoană foarte cunoscută, ce apare tot timpul în fața publicului.

„M-au deranjat tot timpul până când nu m-au mai deranjat, pentru că… Na, mă mai enervez și mă amuz. Sunt conștientă că sunt datoare cu această parte, că se întreabă lumea. A apărut titlul, a dispărut titlul. Iată, suntem bine, sănătoși, ce să zic? Sunt conștientă că sunt datoare cu acest gen de titluri, mai ales că am o carieră de atâția ani și o să mai fie și chestii deranjante și chestii plăcute, asta e”

, a declarat Alexandra Ungureanu pentru Fanatik.ro

Alexandra Ungureanu a fost deranjată de oamenii care au vorbit despre viața ei sentimentală [Sursa foto: Instagram]

Alexandra Ungureanu regretă că nu a fost mai curajoasă în cariera sa

Celebra cântăreață a mărturisit că are câteva regrete legate de cariera sa din industria muzicală. Alexandra Ungureanu a povestit că, la începutul aparițiilor sale, i-a lipsit foarte mult curajul. Mai mult, vedeta consideră că nu a avut alături o echipă care să știe să o ambiționeze și să-i ofere o altă viziune.

„Dacă ar fi să schimb ceva, m-aș întoarce în timp să îmi dau curaj mult mai devreme. Nu știu de ce nu am avut curajul să ies mai mult în față. Mi-am pus mai multe opreliști în carieră decât mi-au pus alții. La mine a fost cea mai importantă vocea interioară. De obicei, când vrei ceva, te lupți cu lumea, te lupți cu barierele, cu cei care te mint. Eu, cel mai mult a trebuit să mă lupt cu mine, să-mi spun că merită să fac asta, că o să reușesc. Au fost momente de derută în care nu am știut să îmi aleg drumul. Știam că am talent, dar poate atunci aș fi avut nevoie de o echipă care să vină cu o anumită viziune, să mă ajute. Știu că am o voce bună, dar asta nu a fost suficient ca piesele să funcționeze într-un anumit moment. A fost perioada cu Crush care a mers bine și de atunci au fost sincope. Doresc ca piesele mele cele noi să se audă din nou pe radio, să fie difuzate. Cred cu tărie că lucrurile bune în viață sunt clădite cu disciplină”, a mai spus Alexandra Ungureanu.