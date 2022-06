Alexandra Ungureanu, copilărie fără sare și piper! Artista recuperează acum anii pierduți în adolescență: "Pentru mama eram anormală" | EXCLUSIV

In articol:

Alexandra Ungureanu este una dintre persoanele publice din România care s-a făcut remarcată cu zeci de ani în urmă. Chiar și așa, fanii nu știu prea multe lucruri despre ea, preferând să-și țină viața personală departe de ochii curioșilor.

Alexandra Ungureanu, planuri mari pentru vară

Puține au fost dățile în care artista și-a scos la iveală sentimentele, dorințele ori supărările personale. Acum, ajunsă la 40 de ani, câștigătoarea emisiunii ”Bravo, ai stil” se declară o femeie puternică, care muncește pe brânci pentru a ajunge la perfecțiune pe plan profesional, dar și pentru e evolua ca om și a fi împlinită.

Alexandra Ungureanu și-a planificat deja toată vara și restul lunilor până la sfârșitul anului. Artista ne-a dezvăluit ce are de gând să facă, pentru a-și asigura succesul.

"Anul acesta mi-am propus să scot foarte multă muzică, mi-am propus din ianuarie. Am pus în practică puțin mai târziu și anume acum două săptămâni, când am lansat o piesă cu Theo Rose, o piesă care îmi place super mult. Cu Theo Rose nu am reușit să mă văd de când am lansat piesa, e foarte ocupată. Mă duc în studio săptămâna viitoare că mai am ceva în pregătire, am în cap eu așa o idee, în două-trei săptămâni ar trebui să iasă o piesă nouă. Filmez deja o piesă pe care o am pregătită pentru toamnă. Vacanța nu e stabilită, am foarte multe info-trip-uri, călătorii, în care plec și în calitate de influencer de travel, pentru că se pare că lumea mă asociază și cu zona asta și am fost în locuri foarte interesante. Deci, anul ăsta e cu treabă. Călătoresc, merg la concerte, fac muzică. În principiu, mă distrez.", a declarat Alexandra Ungureanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Alexandra Ungureanu, o adolescentă serioasă

Alexandra Ungureanu și-a amintit de perioada adolescenței, însă nu a avut prea multe de povestit. Se pare că aceasta a fost foarte liniștită și prioritar în viața ei pe atunci, era studiul. Nu ieșea cu prietenii, nu petrecea până târziu, în schimb a cunoscut diverși artiști, care acum îi sunt colegi de breaslă.

"Uneori sunt mult mai neliniștită decât ar trebui la vârsta mea. Recuperez o adolescență în care am fost serioasă, sobră, pusă pe carte, devreme acasă și tot ce vrei. Acum nu mai sunt așa. Alteori, mă simt foarte obosită și bătrână de la 20 și ceva. Depinde de stare. A fost plictiseală mare în adolescență. Nu îmi plăcea să mă duc cu prietenii la petreceri că mă lua somnul, nu știam să mă distrez. Nu eram un copil model, maică-mea mă trimitea de acasă să îmi trăiesc vârsta, pentru ea eram anormală. Nu am amintiri de povestit din adolescență, singurele chestii mișto erau când mergeam la festivaluri și concursuri prin țară și mă întâlneam cu foarte mulți soliști, Mihai Trăistariu, Andreea Bănică, Andreea Antonescu, Andreea Bălan, ne știm de atunci de când eram mici. Pe atunci, eu eram pe învățat, am luat bacul cu 10. Nu aveam cum să iau premii la olimpiadă și să am și întâmplări amuzante de povestit.", a mărturisit Alexandra Ungureanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.