Alexandra Ungureanu, curtată de Cristi Mitrea? Ce gest a făcut luptătorul MMA la un eveniment la care era și artista prezentă: „M-a strâns”

In articol:

Alexandra Ungureanu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste de la noi din țară. Publicului nu i-a luat mult pentru a o îndrăgi pe cântăreață, deoarece talentul ei a făcut-o ușor de remarcat și de iubit.

Recent, aceasta a dezvăluit că a fost curtată de o altă persoană celebră la care nimeni nu se aștepta.

Citește și: Alexandra Ungureanu, mai sinceră ca niciodată, la 41 de ani! Artista a mărturisit ce s-a schimbat la ea în ultimele două decenii: „Nu credeam că voi avea o carieră”

Alexandra Ungureanu, despre gestul pe care Cristi Mitrea l-a făcut la un eveniment

Alexandra Ungureanu a fost mereu discretă în ceea ce privește viața ei amoroasă, iar datorită frumuseții sale au fost și câțiva bărbați celebrii care i-au făcut diferite avansuri. Unul dintre aceștia a fost chiar cunoscutul luptător MMA Cristi Mitrea. Artista susține că s-au întâlnit amândoi în cadrul unui eveniment și au făcut o poză împreună, iar sportivul a strâns-o de talie. Vedeta a ținut să precizeze că nu știe sigur dacă acest gest a fost un avans, dar ei atunci așa i s-a părut.

Citeste si: Giani Kiriță nu a fost mișcat de moartea tatălui său. Lipsa din copilăria lui nu i-a permis să simtă suferință: „Dacă nu ești prezent în viața unui copil, nu ai ce să simți”- kanald.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Transilvania și o parte din Banat, cele mai sigure zone din România în caz de cutremur. Gheorghe Mărmureanu, mesaj pentru români- stirilekanald.ro

„Este un punct de vedere subiectiv. Nu știu la ce vă gândiți voi. Ne-am întâlnit la un eveniment, am făcut o poză și mi s-a părut mie că m-a strâns un pic de talie. Dar poate doar mi s-a părut, că el (n.r. – Cristi Mitrea) e mai forțos. Erau începuturile Facebook-ului, când era foarte la modă să vorbești tot felul de lucruri. Și mie îmi plăcea foarte mult de el, că avea ceva în cap și am avut niște discuții”, a declarat cântăreața într-o emisiune.

Citește și: ”Nu m-am simțit niciodată pregătită”. Alexandra Ungureanu vorbește despre cel mai mare regret al său. Marea dorință a artistei este tot mai greu de realizat acum

Artista se confruntă cu probleme de sănătate

Cântăreața Alexandra Ungureanu [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Vești de ultimă oră! Unde a fost găsită actrița Cansu Dere din Infidelul, după ce a fost dată dispărută de către fanii săi!- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO "Cum e posibil să își lase copilul așa în ploaie?" Pique, acuzat de neglijență în legătură cu cei doi copii ai săi, Sasha și Milan- radioimpuls.ro

Perioada în care era la școală și stătea ore în șir la birou este resimțită acum de către Alexandra Ungureanu. Solista a fost diagnosticată de medici cu cifoză și scolioză, iar acum aceasta dorește să aibă mult mai mult grijă de ea dar și să facă terapii pentru a o ajuta cu celulita și țesutul adipos.

„Am dureri lombare provocate de o postură incorectă în bancă ani de zile, pe vremea când eram la școală. Când eram mică eram foarte conștiincioasa la învățat și am petrecut ore multe la birou. Am de atunci probleme cu spatele. Am și o cifoză și o scolioză. Plus durerile lombare ulterioare, provocate de stres, dar și de antrenamentele sportive. Am nevoie acum de o recuperare. După o vârstă te dor toate! Din ianuarie, vreau sa am mai multă grijă de mine, să încerc tot felul de terapii ca să-mi îmbunătățesc calitatea vieții. Mă interesează terapiile corporale pentru celulită, țesut adipos. Trebuie să avem și o dietă sănătoasă, altfel nu se poate”, a mărturisit vedeta, potrivit Click.