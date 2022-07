Alexandra Ungureanu dă din casă: "Nu am un bărbat de gardă". Motivul pentru care nu s-a mutat încă în apartamentul cumpărat cu banii din premiul de la Bravo, ai stil | EXCLUSIV

In articol:

Alexandra Ungureanu este una dintre persoanele publice din România care s-a făcut remarcată cu zeci de ani în urmă. Chiar și așa, fanii nu știu prea multe lucruri despre ea, preferând să-și țină viața personală departe de ochii curioșilor.

Alexandra Ungureanu, sabotată pe scenă

Puține au fost dățile în care artista și-a scos la iveală sentimentele, dorințele ori supărările personale. Acum, ajunsă la 40 de ani, câștigătoarea emisiunii ”Bravo, ai stil” se declară o femeie puternică, care muncește pe brânci pentru a ajunge la perfecțiune pe plan profesional, dar și pentru e evolua ca om și a fi împlinită.

Alexandra Ungureanu a reușit să își creeze un nume în industria muzicală, însă nu a fost ușor. A făcut multe sacrificii și a trebuit să se adapteze schimbărilor constante din această industrie. Într-un interviu exclusiv cu WOWbiz.ro, vedeta ne-a povestit și situațiile mai puțin plăcute în care a fost prinsă, odată cu intrarea în lumea artiștilor.

"Când eram mică, am prins la Casa de Cultură din Onești, când se puneau negativele pe care cântam de pe benzi de magnetofon. Dacă o atingeai puțin se distorsiona, se schimba tonalitatea piesei și se făcea asta între concurenți. Treceau întâmplător pe la pupitrul de sunet și se făcea că dădeau un cot magnetofonului, în timp ce cânta concurentul cel mai puternic din concurs, ca să îi strice meciul. Am luat țepe, gafe de sunet, să nu se mai audă. Am cântat la un revelion la Brașov, a fost atât de frig, că a înghețat laptopul colegului. Când a căzut laptopul a înghețat tot, a rămas doar microfonul și a trebuit să cânt la -20 de grade, 20 de minute în noaptea de revelion acapella și să am grijă să nu plece cei din față care au venit să se distreze." , a declarat Alexandra Ungureanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Alexandra Ungureanu nu s-a mutat în noul apartament

Cu banii câștigați din marele premiu Bravo, ai stil, Alexandra Ungureanu și-a achiziționat un apartament și o mașină. Încă nu a reușit să se mute, pregătirile fiind în curs. În ce stadiu este artista?

"Nu m-am mutat încă în apartament. Nu e gata, nu am avut timp să mă ocup, nici nu îmi mai pasă. M-am obișnuit așa. Ideea e că dacă nu tragi de oameni și să îi sun zilnic, să te agiți, să insiști, nu prea se face treaba și eu nu am timp. Am treabă, le am pe ale mele și nu am cum. Mama, săraca, nu are de unde să se ocupe, că nu le știe, nu am un bărbat "in charge" (n.r. "responsabil"), deci nu am apartament, încă. Dar nu va fi nici foarte departe. Mi-a venit bucătăria, dar nu e montată complet, băile și holurile. Mai am dressing-ul și dormitorul. Anul ăsta sper neapărat să reușesc să mă mut.", a mărturisit Alexandra Ungureanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.