Alexandra Ungureanu, despre Eurovision 2023. Ce părere are artista despre piesa care va reprezenta România anul acesta: „Nu cred că se vor întâmpla lucruri mărețe”

Alexandra Ungureanu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste de la noi din țară. Publicului nu i-a luat mult pentru a o îndrăgi pe cântăreață, deoarece talentul ei a făcut-o ușor de remarcat și de iubit.

Recent, vedeta și-a spus părerea despre piesa ce va reprezenta România anul acesta la Eurovision.

Părerea Alexandrei Ungureanu despre piesa ce va reprezenta România la Eurovision 2023

De când s-a aflat care va fi piesa care ne va reprezenta țara anul acesta la Eurovision foarte muți oameni și artiști și-au dat cu părerea despre aceasta și nu păreau foarte încrezători în șansele melodiei de a ajunge prea departe. Unul dintre artiștii care și-au exprimat punctul de vedere este chiar Alexandra Ungureanu. Din păcate, nici artista nu are prea multă încredere în piesă și susține că Theodor Andrei, în vârstă de 18 ani, este talentat, dar mai are de lucrat pentru a-și găsi stilul.

„Am auzit piesa, nu-mi spune mare lucru piesa, e un băiat talentat cu șanse să se dezvolte. Cred că mai are de căutat muzical până să găsească exact ce i se potrivește și cum trebuie să exprime. Nu am încredere în piesă, nu cred că anul acesta se vor întâmpla lucruri mărețe, dar el are ceva, are zvâc, e interesant”, a dezvăluit artista, potrivit Playtech.

Alexandra Ungureanu a participat la Eurovision

Cântăreața nu este străină de ceea ce reprezintă competiția muzicală Eurovision, deoarece anul trecut a făcut parte din juriul care a ales melodia care a reprezentat România. Însă, înainte de a fi în juriu, aceasta a participat și ea în calitate de concurent. În acea perioadă era la început de carieră și nu performanța sa de pe scenă nu a fost tocmai ceea ce și-a dorit.

„Au fost ani în care eu am participat în calitate de concurent, în care mi-am dorit foarte mult să reprezint această țară, moment în care am considerat că am piesa necesară. Eram la început de carieră, poate emoțiile m-au făcut să nu am performanța dorită, poate contextul nu a fost potrivit mie, după care nu mi-am mai dorit neapărat. Pur și simplu nu mi-am mai dorit, am avut alte focusuri”, a mai adăugat solista.