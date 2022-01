Alexandra Ungureanu, gest șocant după câștigarea competiției “Bravo, ai stil”! Ce mai are de împărțit cu Andreea Tonciu? “Am blocat-o pe Instagram”

In articol:

Alexandra Ungureanu, câștigătoarea sezonului 6 al competiției “Bravo, ai stil!”, este una dintre cele mai iubite cântărețe de la noi din țară. Aceasta se bucură de un succes incredibil în plan profesional, având diverse proiecte care îi aduc câștiguri impresionante.

Alexandra Ungureanu a blocat-o pe Andreea Tonciu pe Instagram

Alexandra Ungureanu, Oana Radu și Octav [Sursa foto: Captură YouTube]

Cu toții știu că în timpul participării în cadrul emisiunii "Bravo, ai stil! Celebrities", Alexandra Ungureanu și Andreea Tonciu nu au avut o relație atât de bună, fiind implicate în diverse conflicte. Însă, aproape nimeni nu a știut cum s-au înțeles cele două după terminarea competiției.

Invitată în emisiunea "Detectorul de minciuni", moderată de Oana Radu și difuzată exclusiv pe canalul de YouTube theXclusive, Alexandra Ungureanu a dezvăluit gestul la care a recurs imediat după terminarea competiției. Întrebată de gazda emisiunii dacă există vreo concurentă pe care nu ar vrea să o mai vadă niciodată, artista a oferit un răspuns sincer, care i-a lăsat pe toți cu gura căscată.

“În ciuda discuțiilor pe care le-am avut și capetelor pe care le-aș fi spart în momentul respectiv, (…) indiferent de ce am avut de împărțit, chiar dacă am blocat-o pe Andreea Tonciu pe Instagram, nu înseamnă că nu ne mai putem întâlni și mi-ar face mare plăcere.”, a mărturisit Alexandra Ungureanu.

De ce a blocat-o Alexandra Ungureanu pe Andreea Tonciu pe Instagram?

Alexandra Ungureanu [Sursa foto: Captură YouTube]

Pentru a nu lăsa situația în aer, cântăreața a explicat care a fost motivul pentru care a făcut acest lucru. Se pare că este vorba despre ceva destul de serios care a supărat-o destul de tare pe artistă.

"Am foarte scurte momente în care sunt impulsivă și fac un gest fără să număr până la 30 de secunde. A apărut la un moment dat cu sora ei într-o emisiune în care trebuia să răspundă la niște întrebări mai delicate și m-a distrat foarte mult cum a pus problema, uitând feul pacifist în care am încheiat, totuși, sezonul. Se pare că a existat acolo ceva care a zgândărit-o și și-a adus aminte de războiul pe care noi l-am avut.

Din punctul meu de vedere s-a terminat demult, nu mai am nimic de împărțit cu ea. S-a apucat să spună de mine niște lucruri, nu neapărat neadevărate, dar mă așteptam să trateze râca pe care am avut-o cu umor. Ultimele lucruri pe care le putea spune despre mine le-a zis în emisiune: faptul că sunt artistă, dar știm noi la ce și că nu am voce. Mă așteptam la mult mai multă inventivitate și creativitate din partea ei. Jur că aș fi râs, putea să spună orice, dar chestia aia m-a deranjat pe moment și am blocat-o. Mi-a părut rău după aceea.", a declarat Alexandra Ungureanu în cadrul emisiunii "Detectorul de minciuni".

