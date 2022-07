Alexandra Ungureanu, la un pas să renunțe la muzică, după 20 de ani de activitate! Cu ce probleme s-a confruntat artista?| EXCLUSIV

In articol:

Alexandra Ungureanu este una dintre persoanele publice din România care s-a făcut remarcată cu zeci de ani în urmă. Chiar și așa, fanii nu știu prea multe lucruri despre ea, preferând să-și țină viața personală departe de ochii curioșilor.

Alexandra Ungureanu, uimită de evoluția trendurilor muzicale

Puține au fost dățile în care artista și-a scos la iveală sentimentele, dorințele ori supărările personale. Acum, ajunsă la 40 de ani, câștigătoarea emisiunii ”Bravo, ai stil” se declară o femeie puternică, care muncește pe brânci pentru a ajunge la perfecțiune pe plan profesional, dar și pentru e evolua ca om și a fi împlinită.

Alexandra Ungureanu a reușit să își creeze un nume în industria muzicală, însă nu a fost ușor. A făcut multe sacrificii și a trebuit să se adapteze schimbărilor constante din această industrie. Într-un interviu exclusiv cu WOWbiz.ro, artista ne-a povestit cum a reușit cariera ei, de-a lungul anilor, să reziste atât de bine.

"Am o carieră care îmbracă, la ceva interval de timp, forme diferite. În ultimii ani, sunt relevantă într-o anumită zonă de imagine în care m-am dus, decât prin muzică. Am avut expunere prin reality show-uri și activitate pe social media. Muzical, nu pot spune că am avut o linie dreaptă, am trecut prin tot felul de etape. Când am fost pe plus cu muzica, poate mi-au lipsit altele și cumva încerc să mă adaptez, indiferent de timpurile care vin, oricum se mișcă foarte accelerat și alert și dacă mă uit la ce făceam acum 10 ani e foarte diferit. Mijloacele de promovare prin care să ajungi la oameni, generațiile se schimbă, se pune diferit problema.", a declarat, Alexandra Ungureanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Alexandra Ungureanu a vrut să se lase de muzică

Deși a fost foarte mulți ani în top, Alexandra Ungureanu a avut și momente în care și-a dorit să renunțe la muzică. Iată ce i s-a întâmplat cântăreței.

"Eu în sufletul meu, am o zonă de emoție în care mă regăsesc tot timpul, doar că ea nu se mai adresează aceluiași public. Trebuie să vezi ce ai de oferit tu, ce te reprezintă ca artist, indiferent că e vorba de muzică sau alt gen de exprimare, de exemplu eu mă exprim și prin haine. Ceea ce ai tu de oferit trebuie să se muleze pe ceea ce se cere la un anumit moment. Nu am un secret, doar că îmi doresc foarte mult să funcționez în zona asta, pentru că îmi place foarte mult. Am și frustrări, am momente când cad. De câte ori am zis eu că mă las? Vai. Că mă las, că nu vreau să mai aud, că e prea mult haos, indisciplină, hazard, dar m-am convins că, totuși, dincolo de talent și de viziune, munca face 90% din proces, în orice domeniu. Trebuie să fii pur și simplu atent la ce se întâmplă în jur, să nu te închizi într-o bulă în care tu știi ce e cel mai bine și că ești cel mai tare. Nu există. Nu e nimeni de neînlocuit.", a mărturisit Alexandra Ungureanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.