Alexandra Ungureanu, refugiu în munți! Câștigătoarea ”Bravo, ai Stil! Celebrities”, dezvăluiri exclusive din concediu

Cântăreața Alexandra Ungureanu, artista care, pe lângă voce, a dovedit că poate impune și un stil cu totul și cu totul aparte, și-a găsit, în sfârșit, după un an cu totul și cu totul atipic, distrus de o teribilă epidemie, liniștea.

”Aveam nevoie de un concediu. Și, ca să fiu sinceră, m-am tot ferit să plec în vacanțe din cauza COVID, nu am plecat nici pe afară, m-am ferit cât am putut. Dar, simțeam nevoia de câteva zile de relaxare. Așa că, la recomandarea unui prieten foarte bun care are un blog de turism extraordinar, calatorinbascheti.ro, am ajuns în Apuseni la o pensiune care pare desprinsă din povești. Și, o spun cu toată sinceritatea, sunt absolut încântată că există asemenea locuri în România, că mai sunt oameni care vor să facă turism de calitate și care și-au investit toate resursele pentru a pune la dispozitia oamenilor asemene alocuri”,ne-a spus, în exclusivitate, Alexandra Ungureanu, câștigătoarea ”Bravo, ai Stil! Celebrities”.

Alexandra Ungureanu, impresionata de stilul cabanei din Apuseni

Mai mult decât atât, recunoaște Alexandra Ungureanu, zilele petrecute în Apuseni au fost cu totul și cu totul speciale, dar au implicat și ”sacrificii”.”M-am relaxat, m-am bucurat de momente unice. O asemenea vacanță este comparabilă cu tot ceea ce se găsește pe afară, dar e la noi, la doi pași de civilizație. Doar că, aici, nu poți să te abții la mâncare, pentru că, trebuie să recunoaștem, în România se mănâncă bine. Sper că nu voi avea mult de tras după o asemenea vacanță (râde, n. red.), dar, așa cum se întâmplă în concediu, se mai acumulează și câteva kilograme. Dar sunt kilograme care merită”,ne-a mai spus, cu umor, Alexandra Ungureanu.

Alexandra Ungureanu a câștigat ”Bravo, ai Stil! Celebrities”

După un parcurs care a uimit pe toată lumea, Alexandra Ungureanu demonstrând, din

plin, că este o artistă care a reinventat stilul, a reușit să câștige cel mai important premiu când vine vorba de acest domeniu: coroana de la “Bravo, ai stil! Celebrities”, emisiunea fenomen de la Kanal D.

Alexandra Ungureanu a profitat de frumusetea Apusenilor

Este dovada că nu am lucrat degeaba, că am realizat ceva... Iar senzația pe care o am acum, când am reușit să mă fac înțeleasă. Când am demonstrat că există și un stil care poate fi altfel decât mainstreem-ul, că am câștigat acest concurs în fața unor concurente extraordinare, este una pe care o consider neprețuită. Trebuie să recunosc, sunt fericită...”, ne-a mai spus talentata Alexandra Ungureanu.