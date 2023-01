Alexandra Ungureanu s-a confruntat cu probleme de sănătate. Artista a trecut printr-o perioadă destul de dificilă: „Două săptămâni am bolit”

In articol:

Alexandra Ungureanu este foarte cunoscută în lumea muzicii. În ultima perioadă, pentru artistă lucrurile nu au fost tocmai roz în ceea ce privește starea de sănătate. Vedeta s-a confruntat cu mai multe probleme medicale, iar ultima dintre acestea a făcut-o să aibă nevoie de două săptămâni de recuperare.

Alexandra Ungureanu a avut probleme de sănătate

Lucrurile au început să nu fie tocmai bune pentru Alexandra Ungureanu încă de la sfârșitul anului trecut. În noaptea dintre ani, vedeta a fost diagnosticată cu gripă de tip A, dar acest lucru nu a oprit-o din a fi pe scenă alături de cei ce o apreciază, chiar dacă avea febră și frisoane. După concertul avut de Revelion, cântăreața a avut nevoie de două săptămâni de stat în pat pentru a-și reveni complet.

„Am avut gripă! Două săptămâni am bolit la pat. Pe 30 decembrie m-a luat gripa. Am cântat pe febră și cu frisoane de Revelion. Toată lumea a avut gripă, nu mă laud cu asta! Gripă a fost. Mi-a adus cineva din Spania un test, din acela cu trei liniuțe să văd dacă e Covid sau gripă de tip B sau A. Am avut gripă de tip A! Nu mai sunt virală acum, că la cinci zile se dezactivează”, a mărturisit Alexandra Ungureanu, potrivit Click.

Artista a fost diagnosticată cu cifoză și scolioză

Perioada în care era la școală și stătea ore în șir la birou este resimțită acum de către Alexandra Ungureanu. Artista a fost diagnosticată de medici cu cifoză și scolioză, iar acum aceasta dorește să aibă mult mai mult grijă de ea dar și să facă terapii pentru a o ajuta cu celulita și țesutul adipos.

„Am dureri lombare provocate de o postură incorectă în bancă ani de zile, pe vremea când eram la școală. Când eram mică eram foarte conștiincioasa la învățat și am petrecut ore multe la birou. Am de atunci probleme cu spatele. Am și o cifoză și o scolioză. Plus durerile lombare ulterioare, provocate de stres, dar și de antrenamentele sportive. Am nevoie acum de o recuperare. După o vârstă te dor toate! Din ianuarie, vreau sa am mai multă grijă de mine, să încerc tot felul de terapii ca să-mi îmbunătățesc calitatea vieții. Mă interesează terapiile corporale pentru celulită, țesut adipos. Trebuie să avem și o dietă sănătoasă, altfel nu se poate”, a mai adăugat vedeta.