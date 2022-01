Alexandra Ungureanu se mută în casă nouă în 2022! Ea s-a ocupat de tot! “E aproape gata totul”

In articol:

Alexandra Ungureanu este una dintre emblemele muzicii românești. Artista a avut parte de un parcurs fabulos în carieră, unul dintre cele mai mari proiecte ale sale fiind participarea la concursul de modă “Bravoi, ai stil! Celebrities”, unde a fost desemnată câștigătoarea competiției.

Alexandra Ungureanu schimbă locuința o dată cu anul!

Alexandra Ungureanu [Sursa foto: Captură YouTube]

Alexandra Ungureanu nu se oprește din a-și surpinde fanii, dar și pe ea. Artista a decis că, după un an plin de muncă și realizări, merită o nouă casă, în care să locuiască de acum încolo.

Aceasta s-a ocupat deja de toate detaliile și a preferat să se ocupe singură de tot, să fie sigură că rezultatul va fi așa cum visează. Invitată în cadrul unei emisiuni TV, cântăreața a dezvăluit cum va arăta noua ei locuință.

“Acum știu prețurile la gresie, la faianță, la glafuri, am aflat ce sunt și cu țevile. Mi-am luat apartament, dar vreau să fie cumva cuibușorul meu pe care să-mi pun amprenta estetic. Lucrez și cu o arhitectă, care mă ajută, dar cred că în ianuarie o să mă mut. În toamnă a fost cel mai greu, în perioada asta de finisaje, chestiile electrice, tot felul de lucruri despre care nu știam că există și nu mi-aș fi dorit neapărat, însă a trebuit să am de-a face cu electricieni, instalatori, să dau tot felul de telefoane. E aproape gata totul, dar am zis să trec sărbătorile în liniște și până atunci să locuiesc la mama mea.”

Astfel, vedeta așteaptă cu nerăbdare să-și inaugureze apartamentul și să trăiască acolo liniștită și fără griji.

Ce note a luat Alexandra Ungureanu la BAC?

Alexandra Ungureanu [Sursa foto: Captură YouTube]

Alexandra Ungureanu a luat nota 10 la Bacalaureat: „Am fost tot timpul premiantă, bursieră, am luat BAC-ul cu 10, am intrat la 3 facultăți, am făcut și un master”, a povestit Alexandra pentru startevo.com.

Artista recunoaște că i-a plăcut să învețe și întodeauna a lăsat orice pentru carte.

"Mi-a plăcut la școală și mi-a plăcut să învăț. Mi-am exersat mintea, am iubit spiritul de competiție și am învățat să mă bucur de rezultatele muncii mele. Din păcate, m-a pregătit destul de puțin pentru viața reală și pentru marile ei decizii.", a declarat ea pentru you.com.to.

