Alexandra Ungureanu, surprinsă de cadoul pe care l-a primit de 1 Martie, chiar de la o persoană specială: „Nu mă așteptam”. Le-a dezvăluit totul fanilor

Alexandra Ungureanu se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, cântăreața i-a atras pe admiratori prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu.

În acest sens, un moment de sinceritate a avut și recent, atunci când a dezvăluit în cadrul unui interviu că a fost plăcut surprinsă de un cadou pe care l-a primit cu ocazia zilei de 1 Martie, mărturisind chiar că nu se aștepta.

Mai precis, o persoană specială din viața ei a fost atentă la nevoile pe care cântăreața le are, așa că i-a făcut un cadoul util, pe care vedeta îl va folosi cu drag.

“Da. Un apple watch, dar nu mă așteptam. A venit curierul și am crezut că o să fie un mărțișor, ceva, așa, obișnuit. Mi-am schimbat și telefonul, iar cine a fost cu mărțișorul a știut că este cazul să completeze totul, dar este și foarte util. A știut că este foarte util pentru că după fiecare vacanță sunt pusă pe sport. Am început să ies să alerg. Îmi este util să mă pun la curent cu tehnologia, să știu cât am alergat. Știe ce vrea și el, dar și eu. Bravo! Te descurci bine! S-a descurcat bine și de Valentine’s Day, dar nu pot să spun acum. Vă zic când ne întâlnim data viitoare, pare că ne întâlnim des. Nu vreau să spun toate informațiile că rămânem nevorbite. Să nu fim în pericol.”, a dezvăluit Alexandra Ungureanu, pentru Ego.ro.

Alexandra Ungureanu i-a pregătit un cadou mamei sale cu ocazia zilei de naștere

Anul acesta, mama Alexandrei Ungureanu va împlini vârsta de 70 de ani, iar această sărbătoare nu putea fi trecută cu vederea de către cunoscuta cântăreață, motiv pentru care s-a gândit deja la cadoul pe îl va face celei care i-a dat viață.

“Și ea e fiartă pe călătorii, doar că, din păcate, ea s-a sacrificat și a stat mai mult acasă ca să aibă grijă de cățelușele noastre. Anul acesta o să fie și ziua ei, la sfârșitul lui mai face 70 de ani. Cred că o să îi fac un cadou mai consistent. Pleacă într-o vacanță în Malta și aș vrea să mă ocup eu. În rest, nu mă mai risc, nu avem gusturi comune. I-am luat tot felul de chestii pe care le-am purtat eu, într-un final.”, a mai spus Alexandra Ungureanu.