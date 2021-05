Alexandra Ungureanu va participa la Asia Express 2021. Câștigătoarea de la ”Bravo, ai stil!Celebrities” face echipă cu mama ei

In articol:

Alexandra Ungureanu va face echipă cu mama ei în noul sezon Asia Express! Câștigătoarea ”Bravo, ai stil! Celebrities” este cea care a făcut anunțul mult așteptat!

”Am emoții până la cer și înapoi!🙈 Se spune că în viață nu iți poți cunoaște cu adevărat limitele, până când nu le provoci. Așa că, am zis "da" provocării vieții mele, ASIA EXPRESS, un proiect TV fabulos. Mi-am închipuit de multe ori cum ar fi să particip, iar acum, cu câteva zile înainte de plecare, încă mi se pare că visez că se întâmplă!

Voi face echipă cu omul care a trăit alaturi de mine fiecare fărâmă de emoție, atunci când, eram cu lacrimi în ochi, de fericire, sau, poate, când eram jos și trebuia să mă ridic. Ea e mama. ❤ Ei îi povestesc, întotdeauna prima dată, tot ce trăiesc pe plan artistic sau personal. De data asta va fi alături de mine, cu iubire și încredere în aventura vieții noastre și sper să fie cea mai tare experiență a noastră, împreună! Vă recunosc, sincer, că e un context care mă scoate total din zona de confort, dar știu că voi reuși, pentru că vă am alături pe voi, cei care m-ați susținut și până acum necondiționat. Am nevoie de sfaturile și încurajările voastre, înainte de plecare. Așa că le aștept, cu drag și emoție, în comentarii. Cine e alături de noi? 🙏”, a scris Alexandra, pe contul ei de Instagram.

Lidia Buble si Ester la Asia Express

Lidia Buble va participa la Asia Express 2021 alături de sora ei. Fanii emisiunii sunt în extaz! Lidia şi Estera Buble sunt hotărâte să ajungă până în marea finală.

Asia Express este varianta românească a reality show-ului Peking Express bazat pe emisiunea belgiană și flamandă cu același nume care a fost creată în 2004.

În România emisiunea a debutat pe 12 februarie 2018, iar primul sezon a fost prezentat de Gina Pistol și Marius Damian.

Vedeta a făcut anunţul participării în urmă cu puţin timp pe reţelele de socializare. "Double Bubble Trouble...catch us if you can. Așteptam de mult timp momentul asta. Până în finală nu ne oprim. #[email protected]", este mesajul transmis de Lidia Buble pe Facebook.