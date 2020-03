”Îți dai seama că ea nu mă halește, ca d-aia am zis că a fost mereu la ”prost îmbrăcată”. Eu o consider pe ea, fără nici o supărare un ”alien” ciudat. Recunosc asta în fața camerei. Ea se chinuie mult cu moda, dar nu prea mi se pare că-i iese. Vom vedea acum la Bravo, ai stil…”, le-a spus Raluca Bădulescu lui Bote și Maurice, acum ceva vreme, atunci când Alexandra Ungureanu a în competiție.

Apoi, Raluca Bădulescu, după ce Alexandra Ungureanu i-a apreciat apariția fără machiaj și gene false, a intrat ”în panică”. ”Dacă îmi spune Alexandra Ungureanu că sunt interesantă, am belit-o, e grav. Inseamnă că arăt ca un pește în acvariu, care nu mai are oxigen, care se bulbucăie”, a mai spus Raluca Bădulescu în culisele de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” Doar că, pare-se, lucrurile nu sunt deloc tensionate, cle puțin pentru Alexandra Ungureanu. Iar artista, în studioul WOWbiz.ro, a explicat cum este, de fapt, relația ei cu Raluca Bădulescu de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”.

”Raluca m-a... înțepat! Dar știi cât o iubesc? Și nu zic asta ca să îmi dea steluțe, ci pur și simplu mi se pare o personalitate delicioasă. Aș pune-o să îmi vorbească cu orele, despre orice, pentru că ai buna-dispoziție asigurată... E o tipă foarte faină... Eu când am auzit-o când a spus că ”Ungureanca nu mă halește” a fost o surpriză foarte mare, dar chiar îmi place foarte mult de ea. Și, orice mi-ar spune, jur, nu mă supăr, nu am cum”, a spus Alexandra Ungureanu.

În altă ordine de idei, Alexandra Ungureanu a vorbit și despre ceilalți jurați de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”. ”Mi-era teamă de Cătălin Botezatu pentru că nu ne cunoșteam. Ne-am intersectat în ultimii ani de puține ori, nu am avut ocazia să discutăm personal, el este o legendă, un brand foarte puternic. Eu nu știu cum este el ca om, dar ceea ce văd eu, deocamdată, este tot legenda... Deși a avut un moment de mărturisire, la un moment dat, când vorbeam eu despre felul meu de a fi, că și el este un timid, sub acea mască a omului extrem de sigur pe el.

Mi-era frică de abordarea lui, cu atât mai mult cu cât știam că îi place abordarea foarte feminină, foarte glam, femeia femeie, forma formă, tocul neapărat înalt și subțire. Pe Maurice îl știu mai bine, ne-am intersectat la mai multe evenimente, am avut ocazia să îl aud vorbind despre cum mă îmbrac și știam că, în principiu, mă apreciază și îi place ce fac eu”, spune Alexandra Ungureanu.

Alexandra Ungureanu a lansat o melodie care o reprezintă artistic 100%

”Discreția mea vine doar pe zona personală. Dar, de când mă știu, mi-am dorit să mă exprim prin muzică. Și la capitolul ăsta nu am vrut să fiu discretă deloc”, spune, zâmbind, Alexandra Ungureanu. Și, mai precizează cântăreața care face senzație la ”Bravo, ai stil! Celebrities”, de curând a lansat o nouă piesă. ”Am lansat în ianuarie o nouă piesă, ”Gânduri”. E, cumva, o revenire la sound-ul mai electro, dar visător, cu care am debutat, chiar înainte de Crush, din alte proiecte, precum Sistem, Morandi... Am revenit cumva la zona aia muzicală, în care mă simt cel mai bine, chiar dacă eu am jonglat cu foarte multe stiluri, pentru că vocea îmi permite”, spune Alexandra Ungureanu.

”Când am descoperit zona dance și IDM (Intelligent Dance Music, n. red. ), care e foarte puțin pe radio, mi-am dat seama că acolo e sufletul meu. Și mai e și country, ca muzică, dar e o muzică care la noi nu există practic”, spune Alexandra Ungureanu despre orientarea ei muzicală care, evident, se reflectă și în stilul în care se îmbracă la ”Bravo, ai stil! Celebrities”.