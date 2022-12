Alexandra Ungureanu vrea un Revelion aparte anul acesta! Cum alege artista să treacă în 2023: "În ultimii 20 de ani nu a existat o alegere, ci un destin scris" | EXCLUSIV

In articol:

Alexandra Ungureanu este una dintre persoanele publice din România care s-a făcut remarcată cu zeci de ani în urmă. Chiar și așa, fanii nu știu prea multe lucruri despre ea, preferând să-și țină viața personală departe de ochii curioșilor.

Alexandra Ungureanu a refuzat să cânte de Revelion

Puține au fost dățile în care artista și-a scos la iveală sentimentele, dorințele ori supărările personale. Acum, ajunsă la 40 de ani, câștigătoarea emisiunii ”Bravo, ai stil” se declară o femeie puternică, care muncește pe brânci pentru a ajunge la perfecțiune pe plan profesional, dar și pentru e evolua ca om și a fi împlinită.

Alexandra Ungureanu a cântat de când e mică de Revelion, petrecând trecerea între ani cu microfonul în mână. Anul acesta planurile se schimbă. După un an plin de proiecte profesionale, artista preferă să se distreze și să își aloce mai mult timp propriei persoane, decât carierei. Ba chiar a refuzat câteva oferte.

"În ultimii 20 de ani nu a existat o alegere, ci un destin scris. Artiștii cântă în noaptea de Revelion. Asta fac de când eram mică, nici măcar nu eram lansată, nu eram cunoscută la nivel național. Cântam la Onești, pe negative, nu știu ce cântam eu acolo. Mă băga lumea în seamă. Am cântat de mică. Primul an în care nu am concertat a fost evident anul pandemic, anul trecut am cântat la Iași, iar anul ăsta, sincer, la ora actuală încă nu am ales o locație. Am refuzat câteva locații de concerte, pentru că voiam să fiu într-un loc care să îmi permită să mă desfășor, să fie mai multe concerte. Nu susțin niciunul deocamdată. Încă mă gândesc dacă o să petrec, pentru că ajunge pe anul ăsta. A fost un an plin de proiecte călătorii. Chiar sunt mulțumită. Eu sunt cel mai dur critic al meu. Știu că am făcut bine, anul ăsta chiar am făcut. Anul acesta va fi cu suspans în noaptea de Anul Nou.", a mărturisit Alexandra Ungureanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Alexandra Ungureanu are o carieră de peste 20 de ani

Alexandra Ungureanu a reușit să își creeze un nume în industria muzicală, însă nu a fost ușor. A făcut multe sacrificii și a trebuit să se adapteze schimbărilor constante din această industrie. Într-un interviu exclusiv cu WOWbiz.ro, artista ne-a povestit cum a reușit cariera ei, de-a lungul anilor, să reziste atât de bine.

"Am o carieră care îmbracă, la ceva interval de timp, forme diferite. În ultimii ani, sunt relevantă într-o anumită zonă de imagine în care m-am dus, decât prin muzică. Am avut expunere prin reality show-uri și activitate pe social media. Muzical, nu pot spune că am avut o linie dreaptă, am trecut prin tot felul de etape. Când am fost pe plus cu muzica, poate mi-au lipsit altele și cumva încerc să mă adaptez, indiferent de timpurile care vin, oricum se mișcă foarte accelerat și alert și dacă mă uit la ce făceam acum 10 ani e foarte diferit. Mijloacele de promovare prin care să ajungi la oameni, generațiile se schimbă, se pune diferit problema.", a declarat Alexandra Ungureanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

