Alexandra Velniciuc, viață de poveste! Actrița și soțul ei au avut un început în care nici ei nu au crezut: "O detestam din tot sufletul"

Alexandra Velniciuc este una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi din țară. Aceasta a jucat pe cele mai mari scene ale teatrului românesc, având roluri de excepție. Povestea ei de viață este ruptă din filme, iar soțul ei, Șerban Puiu, a contribuit la scrierea ei.

Cum s-au îndrăgostit Alexandra Velniciuc și soțul ei

Actrița Alexandra Velniciuc și soțul ei au o poveste ce merită spusă tuturor. Aceștia au o căsnicie de 22 de ani și nu se plictisesc unul de altul. La începutul poveștii lor de iubire, nimeni nu credea în ei, nici chiar aceștia, deoarece nu se plăceau deloc, ba din contră. Invitați în cadrul podacstului lui Cătălin Măruță, cuplul a povestit cum a ajuns profesorul Șerban Puiu să formeze un cuplu cu studenta Alexandra Velniciuc.

"Șerban: Nu m-am îndrăgostit deloc, o detestam din tot sufletul. Eu eram tânăr asistent, arogant, snob, iar ea era o fițoasă, plină de figuri. Un alt asistent universitar mi-a spus despre Alexandra că e bunăciune și i-am zis că i-o transfer. Nu știu dacă a existat un când anume când ne-am îndrăgostit.

Alexandra: La operă s-a întâmplat. Nici eu nu îl sufeream deloc. M-au impresionat pantofii pe care îi purta și parfumul.(...) După spectacol, când să plecăm, îmi ținea umbrela și nu știu de ce, din instict, l-am întrebat dacă știe cum se pupă eschimoșii. Și i-am arătat.", au declarat Alexandra Velniciuc și Șerban Puiu.

Motivul pentru care Alexandra Velniciuc și soțul ei nu au copii

Ani de zile nu s-a știut motivul real pentru care Alexandra Velniciuc și Șerban Puiu au ales să nu aibă copii, însă și-au deschis sufletul și au spus adevărul. Deși ar fi fost niște părinți extraordinari, meseria și principiile lor nu i-ar fi ajutat.

"Ea mi-a protejat și un fel de egoism al meu. Și eu și ea, deși niciunul nu recunoaște, suntem extrem de critici. Imaginează-ți un copil cu doi părinți așa, l-am fi devorat. Exigențele noastre ar fi fost atât de mari, încât nu știu dacă copilul ar fi făcut față. Ne-am fi dat, oricum, seama că suntem niște idioți. Ce știu azi e că îmi pare rău nu că nu am eu un copil, ci că nu are ea. Ea și-ar fi dorit și o văd clar că ar fi fost o mamă extraordinară. Eu sunt mai egoist, dar ea l-ar fi crescut și singură. Nu e bine că nu avem copii, e o eroare și a mea și nu e bine ce am făcut. Vom regreta, dar o facem deja.", a mai adăugat Șerban Puiu, soțul Alexandrei Velniciuc, la podcastul Acasă la Măruță.

