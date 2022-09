In articol:

Alexandru Arșinel a murit. Actorul și soția sa au fost căsătoriți timp de cinci decenii și au avut împreună doi fii.

Alexandru Arșinel a murit, astăzi, 29 septembrie 2022, după mai multe zile de agonie. Celebrul actor a fost internat la Terapie Intensivă la Spitalul Universitar din Capitală.

Ultima dată, actorul a ajuns la unitatea medicală pentru tratarea unor leziuni de decubit, cauzate de repausul prelungit la pat, dar se pare că starea sa de sănătate s-a înrăutățit, motiv pentru care medicii au decis să-l mute la ATI. Acestea fiind ultimele vești despre sănătatea sa.

„Domnul Alexandru Arșinel a fost internat pe data de 15 septembrie 2022, în Spitalul Universitar de Urgență București, pentru tratarea unor leziuni de decubit, cauzate de repausul prelungit la pat. Având în vedere istoricul medical și pentru a-l avea sub o supraveghere mai atentă s-a hotărât, ulterior, transferarea dumnealui în secția de ATI”, conform unui anunț oficial din partea unității medicale.

Acum, se pare că inevitabilul s-a produs, iar marele actor a murit. Vestea tristă a acestei seri a fost confirmată chiar de fiul său, care a dezvăluit pentru Fanatik.ro, că Alexandru Arșinel și-a dat ultima suflare: “Da, este adevărat!”, a declarat Bogdan Arșinel.

Alexandru Arșinel, căsătorit de peste 50 de ani

Alexandru Arșinel și soția sa, Marilena, s-au căsătorit în anul 1968. Povestea de dragoste dintre cei doi este una de poveste, marele actor și-a întâlnit aleasa inimii întâmplător.

Alexandru Arșinel și Marilena s-au cunoscut în anul 1996 la Ștrandul Tineretului, iar după doi ani s-au căsătorit, fiindcă nu mai puteau sta departe unul de celălalt.

Marilena, care este de profesie asistentă medicală, avea să devină soția lui Alexandru Arșinel în 1968, iar la doi ani distanță a venit pe lume și primul lor fiu, Bogdan. Cel de-al doilea copil al cuplului a venit la trei ani distanță.

”La un moment dat, am văzut o fată a cărei imagine m-a hipnotizat, mi s-au lipit ochii de ea ca de un magnet. Nu am mai putut efectiv să îmi iau ochii de la ea. M-am apropiat şi am întrebat-o cum o cheamă, dar nu mi-a răspuns.

Am plusat şi am întrebat-o: «Dar ce ai face dacă m-aş îneca?». S-a întors spre mine, mi-a zâmbit, dar tot nu mi-a răspuns!”, a povestit actorul.

După ce s-au căsătorit, Alexandru și Marilena Arșinel au trăit într-o cameră cu baia la comun. Tot acolo s-a născut și primul lor fiu. Însă indiferent de greutăți cei doi au rămas împreună până la final.

”Am păcălit-o! Cred că merita un bărbat mai bun decât mine, în sensul că n-am fost întotdeauna lângă ea când a trebuit. Întâlnirea cu Marilena a fost un semn dumnezeiesc!”, a mai povestit Alexandru Arșinel.

Alexandru Arșinel, internat într-un azil în ultimele luni de viață

Alexandru Arșinel și-a petrecut ultima perioadă din viață internat într-un azil privat din Snagov, unde a avut parte de îngrijiri speciale. Vârsta înaintată, dar și problemele de sănătate ale artistului începuseră să se agraveze. Actorul nu se mai putea deplasa, nu mai mânca și avea insomnii.

”Alexandru Arșinel continuă tratamentul pentru escarele de la picioare, care îl împiedică să meargă, se vindecă foarte greu, este transportat și în prezent în scaunul cu rotile, la masă. A vrut să stea singur în cameră, dar sunt și camere de două persoane, fiecare după cum alege. Nu prea doarme, se uită la tv, la știri și la filme.

Mănâncă foarte puțin, deși beneficiază de trei mese pe zi. Cazarea, masa și tratamentul îl costă în jur de 1.000 de euro lunar. Interacționează cu personalul, dar și cu ceilalți pacienți, dar cam uită întâmplările recente.

Dimineața, îi place să iasă în curte, la aer curat, aici este o grădină foarte mare. Îi e tare dor de soție, și ea e foarte bolnavă, după un accident casnic. La el vine doar unul dintre fiii lui, nicio vedetă n-a venit să-l viziteze”, au declarat apropiații lui Alexandru Arșinel, pentru Ego.ro, în urmă cu ceva timp.

Starea de sănătate a lui Alexandru Arșinel începuse să se deterioreze încă din anul 2021, când actorul a fost internat de urgență la spital, fiindcă acuza dureri de inimă. Actorului îi fusese montat un stent și un stimulator cardiac.