Alexandru Arșinel a vorbit despre sfârșitul său! Ce spunea actorul despre moarte: „Regret? Știi ceva?! N-am regret. Sunt mofturi”

Alexandru Arșinel a murit la vârsta de 83 de ani! Marele actor a fost internat la Spitalul Universitar din Capitală, acesta fiind transferat pe secția de Terapie Intensivă, după ce problemele sale de sănătate s-au agravat.

În urmă cu 5 ani, după ce Stela Popescu se stinsese din viață deja de câteva luni, Alexandru Arșinel a oferit un interviu emoționant despre sfârșitul său, fiind mai sincer ca niciodată.

„N-am regret. Sunt mofturi”

Ce spunea actorul atunci despre moarte?

În anul 2017, după ce Stela Popescu a decedat, Alexandru Arșinel și-a adunat toate puterile și a făcut o serie de declarații, vorbind chiar despre sfârșitul său.

Întrebat dacă are vreun regret atunci când se gândește la momentul trecerii în neființă, marele actor a răspuns atunci sincer și a spus că nu regretă absolut nimic din ceea ce a făcut de-a lungul vieții, asta pentru că s-a bucurat de numeroase reușite și, chiar dacă

nu a fost fără de greșeli, a fost el în tot ceea ce a făcut.

De asemenea, la momentul interviului, Arșinel vorbea cu umor despre sfârșitul său, mărturisind că nu are nici cea mai mică temere în ceea ce privește acel moment.

„Regret? Știi ceva?! N-am regret. Sunt mofturi. Faptul că am reușit să realizez multe lucruri, faptul că am reușit să ies din multe cumpene și încurcături demonstrează niște reușite. Să regret reușitele? Să regret faptul că am trecut peste niște lucruri care constituiau niște frâne în viața mea? Nu regret nimic, chiar dacă am greșit am fost eu.(...) Am văzut că se poate să-l păcălești, am avut vreo 3 momente în care l-am păcălit. Cu umor se fentează mai ușor.”, declara Alexandru Arșinel, în cadrul emisiunii WOWbiz, în urmă cu 5 ani.

Tot atunci, Alexandru Arșinel a fost întrebat de ce își vede sfârșitul pe scenă, iar răspunsul lui a fost unul pe cât se poate de emoționant: „Acolo mi-ar plăcea. Copacii mor în picioare, cred că și artiștii.(...) Ne naștem cu gura până la urechi, țipând, și când plecăm, cel puțin eu îmi iau angajamentul să zâmbesc. Am avut o viață superbă. Un om care a trecut aproape prin toate”.

Alexandru Arșinel

Alexandru Arșinel a murit în astăzi, 29 septembrie 2022, pe da. Actorul avea probleme grave de sănătate și era internat la spitalul Spitalul Universitar din Capitală, unde și-a dat ultima suflare. Problemele sale de sănătate s-au agravat în ultima perioadă, iar marele maestru a ajuns de la multe ori la spital.