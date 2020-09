Alexandru Arșinel se află internat în spital unde a suferit o intervenție chirurgicală care nu îi este deloc străină. Este vorba despre o operație la ochi pe care a suferit-o și Stela Popescu în urmă cu mai mulți ani, și despre care actorul în vârstă de 81 de ani a vorbit cu amuzament.

In articol:

Alexandru Arșinel este foarte încrezător și crede că nu va sta internat foarte mult timp în spital.

„E o suferință pe care o au toți oamenii de la o anumită vârstă, ne las ochii, intervin ochelarii, operații care ne fac să avem posibilitatea să vedem cu ochi buni. Probabil și din cauza alegerilor, că să vedem mai bine ce se întâmplă, ce urmează să se întâmple. Mai bine să zâmbim decât să stăm supărați. Diabetul nu a influențat la suferința mea, am de mai mulți ani ochelari, dar în ultimul an vederea a început să scadă că performanța. Așa am ajuns la profesorul Tătaru, care are o colaborare strânsă cu doamna doctor Monica Pop. Și a avut amabilitatea să mă lucreze, este o operație nouă că și tehnologie, modalitate de a acționa. O operație prin care nu se folosesc instrumentele de niciun fel, se face cu picături, 30 de minute iți curg picături în ochi și se efectuează transplantul respectiv, se scoate vechiul cristalin și se înlocuiește cu cel nou. Și Stela, Dumnezeu să o ierte, a făcut tot această operație.”, a mărturisit Alexandru Arșinel, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Alexandru Arșinel a mărturisit că a plătit suma de 1450 de lei pentru înlocuirea cristalinului și va mai sta doar o singură zi în spital.

Citeste si: Narcisa Guță, din nou în fața judecătorilor. De data asta cine o mai scapă? - evz.ro

„A doua zi, după ce se face un ultim control, ți se dă drumul acasă și se continuă acasă tratamentul cu picături.”, a declarat Alexandru Arșinel pentru FANATIK.

Cea mai mare dorință a lui Alexandru Arșinel: să se întoarcă pe scenă

Marele actor spune că cel mai dor îi este să facă oamenii să râdă și chiar și-ar dori din toată inima să se întoarcă pe scenă acolo unde se simte cel mai bine. Actorul nu se teme, deși există riscul îmbolnăvirii cu noul coronavirus.

„Am avut zilele Caragiale la Cișmigiu, am jucat cu echipa Teatrului Tănase care s-a bucurat de un succes. Sâmbătă a fost ultimul spectacol, la grădina Herăstrău.”, a mai spus actorul.

Marele actor crede că prezența coronavirusului printre noi nu face altceva decât să instaleze o mare panică și speră ca lucrurile să revină la normal.

„Această nenorocire, printre altele, urmărește și instalarea panicii între noi, oamenii. Trebuie să avem grijă să ne îmbărbătăm, acest pericol criminal care bântuie prin aer și care ne poate atinge indiferent oricine eșți. Optimismul trebuie să funcționeze. Sperăm să ajungem la liman în lupta cu jigodia asta. Se străduiesc și autoritățile, avem doctori buni, domnul Streinu Cercel care s-a ocupat personal de mulți artiști, inclusiv de colegul nostru Mălăele”, a declarat artistul, pentru aceeași sursă citată.

Sursa: Fanatik