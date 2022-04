Alexandru Arșinel își pregătește ieșirea din teatru! Nu crede că mai face față mult timp: „Acolo mă voi retrage, acolo voi pune punct”

In articol:

Ultima perioadă a fost destul de dificilă din punct de vedere al stării de sănătate pentru Alexandru Arșine, în vârstă de 82 de ani. După sase decenii de carieră, actorul spune că este pregătit să se retragă din ceea ce iubește el cel mai mult pe lumea asta: teatrul.

Actoria a fost, este și va rămâne cea mai mare pasiune a sa, iar asta s-a zăut cu ochiul liber la fiecare performanță a sa pe scenă, unde a reușit să transmită un amalgam de emoții.

Constrâns de problemele cu care se confruntă, Alexandru arșinel spune că, deși nu este pregătit mental, trebuie să renunțe la ceea ce a făcut o viață, căci starea de sănătate nu-i mai permite.

Alexandru Arșinel: „ Eu încerc să mai fac față un timp, după care o să mă cam retrag”

Actorul spune că, deși nu se simte bine, încearcă să-și onoreze toate contractele pe care le are. Alexandru Arșinel spune că încearcă să reziste cât mai mult făcând ceea ce i-a adus satisfacție toată viață, însă nu știe cât va mai putea.

Cert este că acesta a ales deja locul în care își va face marea ieșire: la Dolhasca. Arșinel a dezvăluit că oamenii de acolo l-au primit tot timpul cu căldură și respect, motiv pentru care ultima sa apariție pe scenă va fi chiar acolo.

„Nu sunt în regulă, dar cine mai e în regulă astăzi? Eu încerc să mai fac față un timp, după care o să mă cam retrag (...) Eu sunt din Dolhasca. Acolo, de exemplu, și dacă se inaugurează o grădiniță sunt invitat. Și sunt bine primit, apreciat. Vreau, într-un fel, să le și mulțumesc pentru tot. Acolo mă voi retrage, acolo voi pune punct”, a explicat Alexandru Arșinel pentru fanatik.ro .

Alexandru Arșine, scos din teatru în brațele colegilor

A trecut prin două operații pe cord, iar în urmă cu două luni a ajuns de urgență la spital. Problemele de sănătate ale acestuia s-au înmulțit, iar acum câteva luni a fost scos din teatru cu ajutorul colegilor, care l-au cărat în brațe până la mașină. CITEȘTE MAI MULT AICI .

„Încerc să adun întâlniri medicale ca să mă pot face repede cât mai bine. Sunt cu băiatul meu, caut o clinică pentru recuperare fizică, recuperare medicală. Nu mă mai întrebați, în 60 de ani de teatru nu am lipsit niciodată. Ei trebuie să găsească ceva, este mană cerească, să zică că a lipsit de la teatru Arșinel. Când am avut transplant și am avut probleme medicale am lipsit, dar acum au mâncat rahat, să comenteze că am lipsit. Am repetat după amiază spectacolul, iar seara trebuia să fiu la spectacol, dar n-am putut, mi s-a făcut rău, am avut vertij, nu am putut să mă țin pe picioare, nu am putut să mă deplasez, din păcate. Eu la asta mă refer, îmi e atât de urât să comen.tez treaba asta cum nu vă puteți da seama”, a declarat Alexandru Arșinel pentru Click.ro