Alexandru Arșinel nu a mai ajuns la ultimul spectacol! După 60 de ani de carieră, s-a întâmplat și asta: „Atât de greu. Îmi tremurau genunchii”

Alexandru Arșinel este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori din România. Cu o carieră longevivă în spate, de circa șase decenii, acesta s-a urcat de fiecare dată pe scena teatrului cu aceeași pasiune cu care a făcut-o și în prima zi.

Niciodată nu a ratat un spectacol, nici atunci când problemele de sănătate erau destul de grave, iar ultima perioadă a însemnat multe probleme pe acest plan pentru actor. A trecut prin mai multe operații complicate și a fost și infectat cu virusul SARS-Cov-2, dar niciodată nu a anulat un spectacol.

Până de curând. Alexandru Arșinel a povestit despre cel mai greu moment trăit în viața sa. Totul s-a ântâmplat recent, iar actorul nici nu a putut să mai doarmă din cauza rușinii, după cum chiar el însuși povestește.

Alexandru Arșinel, despre rușinea vieții sale: „ Nu mi-a fost niciodată parcă atât de greu ca-n aceste ultime săptămâni”

Weekendul care a trecut, mai exact sâmbătă, a fost programat show-ul „Hai, Hai, România”, în regia lui Alexandru Arșinel.

Din păcate, însă, actorul nu a putut ajunge, căci starea de sănătate de la acel moment nu i-a permis. El spune că, a trecut prin multe, încă niciodată nu s-a simțit tât de rau încăt să lipsească de la un spectacol. Acesta spune că îi trmura tot corpul și speră din suflet ca spectatorii să-l înțeleagă. Mai mult. Alexandru Arșinel spune că în viața lui nu s-a simțit atât de rușinat.

„Nu am putut efectiv să mă urc în mașină. Îmi tremurau genunchii și mâinile. Regret enorm și sper ca publicul să mă înțeleagă. Este pentru prima data în cariera mea când mi se întâmplă asta, în cei 60 de ani de carieră pe care-i împlinesc chiar în 2022. Nu am închis ochii toată noaptea, de rușine!

Nu mi-a fost niciodată parcă atât de greu ca-n aceste ultime săptămâni! Am urcat pe scenă în multe momente dificile pentru mine. Și după ce suportasem diferite intervenții medicale, fie după transplantul de rinichi, fie după operațiile la inimă, fie chiar în perioada asta a ultimilor ani, când infectările cu COVID-19 se aflau într-o fază în care nimeni nu știa exact ce va urma. Acum mi-a fost imposibil, imposibil! Și am simțit o rușine fără egal. Sper ca publicul să mă ierte și să înțeleagă situația…”, a declarat Alexandru Arșinel pentru impact.ro.