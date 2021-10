Alexandru Arșinel, probleme de sănătate! Care este starea actorului și când se va putea întoarce pe scena teatrului?

In articol:

Ultima piesă de teatru pe care actorul Alexandru Arșinel a interpretat-o a fost pe 09 octombrie 2021. Se pare că problemele de sănătate l-au împiedicat pe actor să urce pe scenă în ultima perioadă.

Citeste si: Andreea Ștefănescu și Enzo și-au spus adio, după doar 6 luni de relație. Anunțul a fost făcut chiar de către vedetă: "E oficial"

Vasile Muraru, mărturisiri despre starea de sănătate a lui Alexandru Arșinel

Alexandru Arșinel [Sursa foto: Wowbiz.ro]

Directorul Teatrului de Revistă Constantin Tănase din București a făcut primele declarații cu privire la starea de sănătate a lui Alexandru Arșinel. Vasile Muraru a mărturisit că îi este extrem de dor de acesta și că îl asteaptă din nou pe scena teatrului.

De asemenea, acesta a declarat că este în continuare optimist în ceea ce îl privește pe colegul său și speră ca acesta să revină cât mai curând pe scena teatrului. Mai mult, acesta a mărturisit că ultima dată când actorul Alexandru Arșinel a jucat a fost în urmă cu zece zile.

Citeste si: Anca Serea, bănuită că este sectantă! Cum a răspuns vedeta: "Sunt o persoană normală"

”O să vină și Alexandru Arșinel la Gale (Galele Savoy, pe 30 octombrie 2021, n red.), el încă joacă. Sâmbăta trecută (pe 9 octombrie 2021, n. red) a jucat. A tot fost internat, dar a venit, a cântat. Acum așteptăm să se facă mai bine ca să revină.

Are de toate (probleme de sănătate, n. red), o viață întreagă, atâtea operații, atâtea probleme… se adună. Dar, mulțumim Lui Dumnezeu, așteptăm să se facă mai bine și să reluăm și piesa, Niște Senzații, unde are un rol frumos, i-a făcut și regia. E efortul mai mare acolo, de aceea am și lăsat-o (spectacolul este în pauză, n. red.), mai vedem ce facem…”, a mai adugat Vasile Muraru pentru același site.

Citeste si: Gina Pistol și-a luat fiica și-a plecat din casa lui Smiley. Prezentatoarea de la Antena 1 s-a mutat într-un apartament- bzi.ro

Citeste si: EXCLUSIV. Mariana de la Puterea Dragostei, primele declarații despre cel care i-a furat inima! Fosta concurentă are un nou iubit: ”Nu e ca restul persoanelor”

Spectacolele au fost amânate, din cauza situației pandemice

Vasile Muraru [Sursa foto: Wowbiz.ro]

În ultima perioadă, spectacolele de teatru au fost din ce în ce mai rare, din cauza contextului pandemic. Mai mult, personalităti mari ale acestei industrii au suferit probleme delicate de sănătate, fapt care le-a obligat să stea departe de scena teatrului.

Deși normele impuse de situația epidemiologică au fost respectate, tribunele au fost mai mult goale, spectatorii fiind în număr destul de mic.

Vasile Muraru, directorul Teatrului de Revistă Constantin Tănase din București, a declarat că în momentul de față spectacolele nu se mai țin atât de des ca înainte, iar numărul de spectatori este limitat, în ciudat faptului că sunt respectoate toate normele de protecție anti Covid-19. Astfel, directorul Teatrului a fost obligat să amâne multe din specatcole.

Citeste si: Vrei sã începi sã lucrezi într-un studio de videochat?

”Condițiile sunt toate respectate, se poartă măști și la interior, și la exterior, ca în vara asta”(...) ”Lumea are nevoie de teatru, dar, în același timp, situația este delicată. Pe 10, de exemplu, trebuia să mergem la Oltenița, dar am amânat din cauza pandemiei. Lumea nu și-a cerut înapoi banii pe bilete, ele rămân valabile până când se îndreaptă situația. Când se va îndrepta…”, a declarat Vasile Muraru într-un interviu pentru Fanatik.

Vasile Muraru a mai declarat, într-o notă umoristică, că apreciează faptul că actorii nu au fost nevoiți să joace purtând masca de protecție.

”Noi respectam tot ce trebuie, dar nu putem purta mască și pe scenă, nu ai cum să joci pe scenă cu mască, trebuie să se vadă față, nu poți să cânți. Dar e distanță între noi și sală, am încercat să creem cât mai sigure condiții pentru toată lumea”, a mai declarat Vasile Muraru pentru același site.

Directorul Teatrului de Revistă Constantin Tănase din București a mai anunțat că pentru Gala Savoy, care va avea loc pe data de 30 octombrie 2021, acolo unde va fi prezent și Alexandru Arșinel, a pregătit numeroase surpzie.

Citeste si: Cine este Adrian Thiess, nașul presupusului copil al lui Laurențiu Reghecampf cu amanta Corina Bilcoin

”Serbăm pe fostele vedete ale teatrului și care mai sunt în viață, dar și comemorăm pe cei care nu mai sunt, precum Nicu Constantin. O să dăm niște diplome, așa e frumos, mai ales că au muncit o viață și merită”, a mai spus Vasile Muraru pentru sursa menționată mai sus.