Alexandru Ciucu a transmis un mesaj clar după decizia instanței! Ce are de gând să facă fostul soț al Alinei Sorescu? „Este in beneficiul fetițelor noastre"

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au format pentru foarte mult timp unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste din care au rezultat două fetițe superbe cu care aceștia se mândresc, Carolina și Raisa. Însă, cum ce e frumos nu tot timpul durează pentru totdeauna, inevitabilul s-a produs.

Alexandru Ciucu, primele declarații, după ce instanța a decis ca el și Alina Sorescu să împartă în mod egal timpul cu cele două fete

Relația lor s-a năruit la scurt timp, după ce în spațiul public au început să circule mai multe zvonuri potrivit cărora Alexandru Ciucu i-ar fi fost infidel Alinei Sorescu, însă o bună bucată de timp ambii au negat că ar avea probleme de cuplu.Totul a ieșit, însă, la iveală în urmă cu un an, atunci când prezentatoarea TV a depus actele de divorț. Despărțirea nu a fost deloc una ușoară, ci s-a lăsat cu război total între cei doi foști soți pentru custodia fiicelor lor.

Alexandru Ciucu a încercat să ia fetele de la Alina Sorescu pe perioada procesului printr-o ordonanță președințială, însă vedeta de televiziune a avut câștig de cauză, iar Raisa și Carolina au rămas cu ea până când instanța a decis în privința custodiei. Ei bine, acest magistrații au dat verdictul în urmă cu o zi, iar Alina Sorecu a rămas cu un gust amar, în timp ce pentru designer a fost un adevărat motiv de bucurie, căci ambii trebuie să împartă în mod egal timpul petrecut cu cele două fete.

Alexandru Ciucu a oferit și primele declarații pe acest subiect.

„Mă bucur de această hotărâre, pentru că îmi iubesc mult copiii. Cred că este o decizie în beneficiul fetițelor noastre. Alte declarații nu mai doresc să fac pe această temă”, a declarat acesta, potrivit Cancan.

Totodată, designerul a spus, pentru prima dată de la divorțul de Alina Sorescu, dacă vrea sau nu să-și refacă viața.

Ei bine, Alexandru Ciucu vrea să se concentreze mai multe pe fiicele lui și nu i se pare căsătoria o idee prea bună tocmai acum, când „războiul” din tribunal cu fosta soție este departe de a se încheia, după cum chiar ea a spus într-o postare pe rețelele de socializare.

„Recăsătoria nu e un subiect la care să mă gândesc acum. Mă concentrez la ce e mai bine pentru copii”, a mai spus designerul.

Ce relație are Alexandru Ciucu cu fiicele sale. Micuțele îi vor călca pe urme?!

Micuțele par să moștenească talentul tatălui lor, fiind foarte pasionate de haine și nu ezită să îi ceară ajutorul acestuia atunci când li se rup hainele păpușilor. Cei trei au avut parte și de o vacanță la schi împreună, iar Alex nu a ezitat absolut deloc în a le lăuda pentru modul în care s-au descurcat.

„Au talent în plan vestimentar, fiind foarte iscusite în alegerea ținutelor, asortarea culorilor și a accesoriilor, atât pentru ele, cât și pentru păpuși. Când se mai rupe sau strica vreo hăinuță de păpușă îmi cer ajutorul și o cos sau o repar eu. Le fac hăinuțe doar fetițelor mele, dar nu mă gândesc să dezvolt o linie vestimentară pentru copii. Îmi face mare plăcere să le surprind când avem o zi de naștere, un eveniment. Am fost anul acesta împreuna la schi și s-au descurcat admirabil, mai ales că Raisa schia pentru prima dată, iar Carolina nu mai schiase de trei ani din cauza pandemiei”, a mai spus bărbatul.

Ce părere are Alina Sorescu despre decizia instanței

Dacă Alexandru Ciucu se bucură de verdictul dat de către magistrați, nu același lucru se poate spune despre fosta lui parteneră de viață. Prezentatoarea TV a postat în urmă cu o zi un mesaj pe rețelele de socializare în care le mărturisea celor care o urmăresc că va lupta pentru ca fetele să stea cu ea, așa cum a fost și până acum. Motivul invocat de Alina Sorescu a fost impactul emoțional pe care l-ar putea avea această decizie asupra micuțelor, deoarece nu le va fi deloc ușor să fie plimbate tot timpul de la un părinte la altul.

„A fost un an greu cu procese și ordonanțe și încerc cu toată ființa mea să rămân demnă în demersul meu de a avea și eu si fetele o viață liniștită. Soluția pronunțată astăzi de instantă este ca fetițele să stea o săptămână la mama și o săptămână la tată. Voi lupta de aceasta dată eu până la capăt și voi face apel pentru a demonstra ce este mai bine pentru fetițe, pentru a le crește într-un mediu stabil, așa cum le-am crescut de când le-am născut. Nu va fi ușor, pentru că tatăl lor și-a schimbat cu totul atitudinea fața de copii în acest an și cere drepturi egale cu mama. Sper ca fetițele să nu fie plimbate dintr-o parte în alta până la 18 ani, pentru că acest program este bulversant pentru ele, le va putea dezechilibra emoțional și afecta procesul educațional și de creștere. Am permis tatălui să se implice din momentul în care și-a arătat disponibilitatea, dar trebuie însa să ne gândim că sunt fetițe de 9 si 6 ani, că au nevoie de stabilitate și păstrarea unei rutine de zi cu zi, mai ales pentru programul școlar. Sper ca judecătorii să înțeleagă ca acest program nu este bun pentru orice copil și în orice condiții. Declarația avocatei mele Nicoleta Popescu este următoarea: «Soluția nu are o bază legală, nu ia în considerare drepturile și interesele minorelor și ale mamei, va afecta echilibrul emoțional al fetițelor și este total nepractică, fiind de natură a perpetua și accentua situația tensionată dintre părți, ceea ce în mod evident este contrar intereselor minorelor».”, a scris în urmă cu o zi Alina Sorescu în online.

